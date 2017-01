I XXII Forqué consacrano l’esordiente Raúl Arévalo

di Alfonso Rivera

16/01/2017 - Tarde para la ira, primo lungometraggio da regista dell’attore iberico, è considerato da EGEDA il miglior film spagnolo del 2016

A Siviglia, dove si è celebrata sabato scorso la cerimonia di consegna dei 22mi premi José María Forqué, assegnati da EGEDA (associazione dei produttori audiovisivi spagnoli), c’è stato un netto vincitore: il team di Tarde para la ira . Diretto da un esordiente alla regia, l’attore Raúl Arévalo, e grande scomessa della produttrice Beatriz Bodegas, di La Canica Films, questo film clamoroso e viscerale si è guadagnato sin dalla sua uscita, nel mese di settembre 2016, l'applauso del pubblico e il consenso della stampa. In precedenza, era stato selezionato da due festival di prima categoria come Venezia e Toronto.

Il Forqué del miglior film spagnolo 2016 ricevuto posiziona Tarde para la ira come favorito in vista della stagione dei premi che comincia ora in Spagna, con i Feroz (leggi la news) e i Goya (leggi la news) che saranno consegnati nelle prossime settimane, al fianco di rivali seri come El hombre de las mil caras di Alberto Rodríguez e Un monstruo viene a verme di J.A. Bayona.

Proprio la nuova megaproduzione del regista di The Impossible ha ottenuto sabato il trofeo Cinema ed educazione ai valori, mentre Roberto Álamo è stato considerato il miglior attore per il suo eccezionale lavoro nel thriller di Rodrigo Sorogoyen Que Dios nos perdone . Emma Suárez ha ricevuto il suo meritato riconoscimento alla miglior attrice per il suo sofferto ruolo in Julieta di Pedro Almodóvar.

Nella categoria documentari, Hernán Zin ha ottenuto il Forqué per 2016. Nacido en Siria, e in quella di miglior film latinoamericano, l’acida coproduzione ispano-argentina Il cittadino illustre . Un emozionato Antonio P. Pérez (Maestranza Films), produttore di titoli come Toro , La voz dormida e Lejos del mar , ha inoltre ricevuto la Medaglia d’oro di EGEDA. Infine, il cortometraggio Graffiti di Lluís Quílez – pre-selezionato per gli imminenti Oscar – si è imposto nella sua categoria.

La lista dei premi José María Forqué 2017:

Miglior lungometraggio di finzione e animazione

Tarde para la ira - Raúl Arévalo

Miglior interpretazione femminile

Emma Suárez - Julieta

Miglior interpretazione maschile

Roberto Álamo - Que Dios nos perdone

Miglior lungometraggio documentario

Nacido en Siria - Hernán Zin

Miglior cortometraggio

Graffiti - Lluís Quílez

Miglior lungometraggio latinoamericano

Il cittadino illustre - Gastón Duprat e Mariano Cohn

Cinema ed educazione ai valori

Un monstruo viene a verme - J. A. Bayona

Medaglia d’oro di EGEDA

Antonio P. Pérez (Maestranza Films)

(Tradotto dallo spagnolo)