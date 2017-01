De Rome à Paris: il cinema Italiano incontra pubblico e industria francese

di Camillo De Marco

16/01/2017 - Indivisibili apre la rassegna di 10 titoli inediti. Una sessione speciale di incontri è dedicata al networking tra distributori francesi e venditori e produttori italiani

Sarà Indivisibili di Edoardo De Angelis, Premio Pasinetti per il Miglior Film ai Venice Days di Venezia 2016, ad aprire la nona edizione della rassegna De Rome à Paris, che si svolgerà nella capitale francese dal 19 al 22 Gennaio presso il Cinema Arlequin. Promossa dalla Direzione Cinema del MibacT e organizzata da Istituto Luce Cinecittà con la collaborazione di Unefa, Anica e Ice, l’appuntamento parigino prevede le proiezioni, aperte al pubblico, di 10 opere cinematografiche italiane inedite in Francia, in versione originale con sottotitoli francesi. L’obiettivo è di far conoscere al pubblico parigino il più recente cinema italiano, ma ‘De Rome à Paris’ è diventata anche una opportunità per i distributori francesi di vedere la performance di film inediti con il grande pubblico e un’occasione di incontro con i colleghi italiani.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I film in programma, oltre a Indivisibili, sono 2night di Ivan Silvestrini; Piccoli crimini coniugali di Alex Infascelli: Falchi di Toni D’Angelo; La cena di Natale di Marco Ponti; Piuma di Roan Johnson (in concorso alla Mostra di Venezia 2016); Acqua e Zucchero. Carlo Di Palma, i colori della vita di Fariborz Kamkari; Tommaso di Kim Rossi Stuart; Fräulein. Una fiaba d’inverno di Caterina Carone; Babylon Sisters di Gigi Roccati. Ogni proiezione verrà introdotta dal critico cinematografico Enrico Magrelli e dal regista o attore del film. A seguire Q&A con il pubblico.

Per rafforzare i legami tra le due industrie, per la prima volta una sessione speciale di incontri pre-organizzati è dedicata al networking tra distributori francesi e venditori e produttori italiani. La mattina del 20 gennaio i buyer francesi avranno l’opportunità di rinnovare conoscenze di lunga data, instaurare nuove relazioni e scoprire film e progetti italiani con qualche settimana di anticipo rispetto allo European Film Market di Berlino.