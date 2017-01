Ali, the Goat, and Ibrahim di Sherif El Bendary pronto a sbarcare in tutto il mondo

di Fran Royo

16/01/2017 - La società francese Loco Films si occupa delle vendite internazionali di quest'opera prima franco-egiziana, presentata a dicembre in anteprima mondiale al Dubai Film Festival

L'opera prima di Sherif El Bendary, Ali, the Goat, and Ibrahim, narra di Ali, che vive con la madre e la sua amata capra di nome Nada, e Ibrahim, un ingegnere del suono depresso. Ali, Ibrahim e Nada partono per Alessandria e il Sinai, nel tentativo di sfuggire alla vita reale, e durante il viaggio lottano con l'accettarsi, mentre stringono una forte amicizia. Il film sarà ora venduto all'estero grazie ad un accordo raggiunto con la parigina Loco Films.

El Bendary ha già lavorato ad alcune serie, come quella sui detective Esteefa (2015), nonché il cortometraggio comico Har Gaf Saifan (2015), ma ora è passato al mondo dei lungometraggi con Ali, the Goat, and Ibrahim, presentato in anteprima mondiale in concorso al Dubai Film Festival dello scorso anno e proiettato al Rendez-Vous con il Cinema Francese di Unifrance a Parigi, che mira a offrire maggiore sostegno alle produzioni cinematografiche mondiali sostenute dalla Francia (vedi news).

Il film è l'ultima produzione dal produttore egiziano Mohamed Hefzy, della Film Clinic del Cairo, ed è stato co-prodotto da Guillaume de Seille della parigina Arizona Films. Ci sono voluti cinque anni per produrre il film, in un momento in cui l'economia e il panorama politico egiziani erano piuttosto instabili.

La produzione è stata sostenuta da molti programmi e borse di studio mediorientali ed europei, tra cui l'iniziativa Final Cut di Venezia, il fondo di post-produzione di Dubai Enjaaz, il Doha Film Institute e il francese World Cinema Support, amministrato dal Centro Cinematografico Nazionale (CNC) del Paese; ciò rende il film idoneo al nuovo Schema di distribuzione ACM del CNC, volto a rafforzare la distribuzione internazionale dei film sostenuti dal fondo.

L'accordo con Loco Films copre tutti i territori mondiali a parte il MENA, co-gestito da Mad Solutions del Cairo (che sta pianificando un'uscita sul mercato nazionale nel primo trimestre del 2017) e da Film Clinic Indie Film Distribution.

(Tradotto dall'inglese)