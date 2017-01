Nord-Ouest Films a pieno regime nel 2017

di Fabien Lemercier

17/01/2017 - La società parigina avvia le riprese di Ami-ami e lavora sui prossimi film di Carion, Ocelot, Cailley, Hers e Brizé

Il 2017 si annuncia molto intenso per Christophe Rossignon, Philip Boëffard e Pierre Guyard, i tre produttori della società parigina Nord-Ouest Films. Lunedì 23 gennaio cominceranno le sette settimane di riprese di Ami-ami, primo lungometraggio di Victor Saint-Macary, una commedia che avrà nel cast William Lebghil (ammirato in particolare in The Fighters - Addestramento di vita , Les Souvenirs , Le nuove avventure di Aladino , e nella serie TV Soda), Margot Bancilhon (vista in Les Petits Princes , in Five e prossimamente in Going to Brazil), Camille Razat e Jonathan Cohen. Scritta dal regista con Thomas Cailley, Audrey Diwan e Benjamin Charbit, la sceneggiatura di questa commedia è tenuta al momento segreta. Prodotto da Pierre Guyard (Producer on the Move 2015 dell'European Film Promotion), Ami-ami che è stato pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, è sostenuto dalle Sofica La Banque Postale Image, Cinémage e Cinéventure. Le Pacte guiderà la distribuzione nelle sale francesi e le vendite internazionali.

Tra gli altri progetti guidati da Pierre Guyard spiccano due film le cui riprese cominceranno nel secondo semestre 2017: il secondo lungometraggio ancora senza titolo di Thomas Cailley (rivelatosi a Cannes nel 2014 con The Fighters - Addestramento di vita) e Amanda di Mikhaël Hers (Memory Lane e Ce sentiment de l'été attualmente in programma al My French Film Festival). Il giovane produttore ha anche in post-produzione Si tu voyais son coeur di Joan Chemla (con Gael Garcia Bernal e Marina Vacth - articolo).

Anche i due produttori storici di Nord-Ouest Films, Christophe Rossignon e Philip Boëffard sono in piena effervescenza con in post-produzione Mon garçon di Christian Carion (con Guillaume Canet e Mélanie Laurent - venduto da Wild Bunch - articolo) e in fabbricazione il film d’animazione Dilili à Paris di Michel Ocelot (news) la cui uscita è prevista nel 2018. E tra i progetti in sviluppo figurano En guerre di Stéphane Brizé (con cui Nord-Ouest aveva lavorato con successo su La legge del mercato ) che potrebbe ritrovare Vincent Lindon nel cast, Les Deux Fils di Félix Moati, L'Aviatrice di Camille e Olivier Treiner (le avventure di Adrienne Bolland, una delle più celebri aviatrici francesi, che sogna nel 1920 di diventare il primo pilota ad attraversare le Ande), Au nom de la terre di Edouard Bergeon (un’immersione drammatica nel mondo degli agricoltori indebitati) e un film senza titolo di Géraldine Nakache.

(Tradotto dal francese)