La sezione giovanile di Berlino compie 40 anni

di Bénédicte Prot

17/01/2017 - Il programma della sezione Generation 2017 è completo

Quest'anno, per la sua quarantesima edizione, la sezione giovanile del Festival di Berlino, Generation, ospiterà 65 corti e lungometraggi provenienti da 41 Paesi. Dalla sua creazione nel 1978, la sezione (che consta di due parti: Generation Kplus e Generation 14plus) ha conquistato il pubblico giovane a cui si rivolge con lo scopo di discutere non solo dei film ma del cinema in generale, al punto che si è rivolta anche agli adolescenti. Adesso accoglie ogni anno più di 65.000 spettatori in cinque sale.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

A livello di temi affrontati come di approccio estetico, è necessaria la diversità. Il programma, che propone colorati film d'animazione come anche drammi pieni di sensibilità, evoca i desideri e i sogni dei giovani, ma anche la loro realtà e, talvolta, le loro ferite.

"Il nostro mondo non sta andando molto bene, sottolinea la direttrice della sezione, Maryanne Redpath, il che significa che i bambini come gli adolescenti sono lasciati a se stessi e devono trovare da soli soluzioni e scappatoie. Generation mostra giovani che si muovono, attraversano le frontiere, abbattono muri, alzano barricate e le oltrepassano. È un universo sempre in movimento".

Lista completa dei lungometraggi selezionati per la sezione Generation di Berlino 2017:

Generation 14plus

On The Road - Michael Winterbottom (Regno Unito) (film d’apertura, fuori concorso)

Loving Lorna - Annika, Jessica Karlsson (Svezia)

Almost Heaven - Carol Salter (Regno Unito)

Butterfly Kisses - Rafael Kapelinski (Regno Unito)

School Number 3 - Yelizaveta Smith e Georg Genoux (Ucraina/Germania)

The Erlprince - Kuba Czekaj (Polonia)

Don't Swallow My Heart, Alligator Girl! - Felipe Bragança (Brasile/Paesi Bassi/Francia)

The Foolish Bird (Ben Niao) - Huang Ji, Ryuji Otsuka (Cina)

Freak Show - Trudie Styler (USA)

Poi E: The Story of Our Song - Tearepa Kahi (Nuova Zelanda)

The Inland Road - Jackie van Beek (Nuova Zelanda)

Soldado (Soldier) - Manuel Abramovich (Argentina)

Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau (Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves) - Mathieu Denis, Simon Lavoie (Canada)

Emo the Musical - Neil Triffett (Australia)

Nalu on the Border (Mulher do pai) - Cristiane Oliveira (Brasile/Uruguay)

My Entire High School Sinking into the Sea - Dash Shaw (USA)

Weirdos - Bruce McDonald (Canada)

Generation Kplus

Red Dog: True Blue - Kriv Stenders (Australia) (film d’apertura)

Mountain Miracle – An Unexpected Friendship - Tobias Wiemann (Germania/Italia)

Summer 1993 - Carla Simón (Spagna/Francia)

Oskar’s America - Torfinn Iversen (Norvegia/Svezia)

Little Harbour - Iveta Grófová (Repubblica Ceca/Slovacchia/Ungheria)

Owls & Mice - Simone van Dusseldorp (Paesi Bassi)

Up in the Sky - Petter Lennstrand (Svezia)

Richard the Stork - Toby Genkel, Reza Memari (Germania/Belgio/Lussemburgo/Norvegia)

Rabbit School - Guardians of the Golden Egg - Ute von Münchow-Pohl (Germania)

Wallay - Berni Goldblat (Svizzera/Francia/Burkina Faso/Qatar)

Becoming Who I Was - Moon Chang-Yong, Jeon Jin (Corea del Sud)

As duas Irenes (Two Irenes) - Fabio Meira (Brasile)

Primero enero (January) - Darío Mascambroni (Argentina)

Tesoros - María Novaro (Messico)

(Stonehead) Shi Tou - Zhao Xiang (Cina)

(Tradotto dal francese)