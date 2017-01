A 40 anni, Göteborg vuole diventare il festival di tutta la regione nordica

di Jorn Rossing Jensen

18/01/2017 - La più grande vetrina dei Paesi nordici, che avrà luogo dal 27 gennaio al 6 febbraio, quest'anno proietterà 450 film provenienti da 84 Paesi

Di scena dal 27 gennaio al 6 febbraio, lo svedese Göteborg International Film Festival - il più grande evento cinematografico dei Paesi nordici, che ha registrato 160.000 presenze nel 2015 e ha l'ambizione di diventare il festival della regione nordica, includendo la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia - quest'anno celebra il suo 40° anniversario.

Tom of Finland del regista finlandese Dome Karukoski, la sua rappresentazione del "creatore più influente di immagini pornografiche gay", l'artista finlandese Touko Valio Laaksonen, aprirà il festival; è inoltre uno degli otto contendenti al Premio al Miglior Film Nordico da SEK 1 milione (€109.000) e fa parte del programma di 450 film provenienti da 84 Paesi che il direttore artistico Jonas Holmgren presenterà in 13 sale a Göteborg, tra cui il centro per festival Draken.

Sempre in competizione per il primo premio troviamo The Man della regista danese Charlotte Sieling, Little Wing della regista finlandese Selma Vilhunen, Heartstone del regista islandese Guðmundur Arnar Guðmundsson, Handle With Care del regista norvegese Arild Andresen, e i film dei registi svedesi Beyond Dreams di Rojda Sekersöz, The Ex-Wife di Katja Wik e Sámi Blood di Amanda Kernell.

Il titolo della Kernell è stato inoltre selezionato per uno dei Focus del festival: Sápmi, che presenta nuovi film provenienti dalla zona artica Sápmi (alias Lapponia) nel nord della Svezia, Norvegia, Finlandia e Russia. In un altro Focus, Gods and Men, diversi film offriranno nuove prospettive su questioni religiose ed eventi politici, ed altrove ci saranno titoli di "Nuova Realtà Virtuale".

Per celebrare l'anniversario, la cerimonia di apertura del Draken che prevede un discorso della Ministra della Cultura svedese Alice Bah Kuhnke sarà condivisa con il pubblico di 40 sale della regione; il festival ha inoltre pubblicato la sua storia ricca di eventi nel libro del critico svedese Jon Asp Dragons and Demons, e in una retrospettiva saranno proiettati i film preferiti degli ex direttori del festival.

Il direttore artistico Holmgren ha scelto personalmente tre film del festival che raccomanda vivamente: The Man di Charlotte Sieling, un dramma padre-figlio ambientato nell'ambiente artistico di Copenhagen; l'horror cannibalesco Raw della regista francese Julia Ducournau; e il thriller del regista australiano Benedict Andrews Una .

