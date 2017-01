Al Göteborg FF i film italiani parlano “di dei e uomini”

di Camillo De Marco

18/01/2017 - 10 titoli, incluse le coproduzioni, selezionati nell’importante festival svedese. Nel Focus “Of Gods and Men” troviamo Liberami e La Ragazza del mondo

Sono 10 i film italiani e le coproduzioni ospiti della 40ma edizione del Göteborg Film Festival che si terrà dal 27 gennaio al 6 febbraio 2017. L’importante festival svedese ha un occhio rivolto alle produzioni indipendenti e i suoi riconoscimenti sono un importante veicolo per la distribuzione di film e documentari nelle regioni scandinave. Ad esso infatti è collegato il Nordic Film Market frequentato da numerosi buyer e sales agent.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel Focus che quest’anno è intitolato “Of Gods and Men”, (una citazione del dramma di Xavier Beauvois del 2010) troviamo Liberami di Federica Di Giacomo, documentario sull’esorcismo nel mondo contemporaneo premiato alla Mostra di Venezia 2016 (vendite internazionali a cura di True Colours), e La Ragazza del mondo , opera d’esordio di Marco Danieli su una giovane donna che abbandona i Testimoni di Geova (venduto da Intramovies).

Il documentario presentato in concorso a Venezia Spira Mirabilis di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti è presente nella sezione Visionaries (è venduto da The Match Factory), mentre Le Ultime cose di Irene Dionisio è in New Voices (Alma Cinema ne cura le vendite estere). Ospite della rassegna scandinava anche il documentario di Yuri Ancarani The Challenge , premiato al festival di Locarno e venduto da Slingshot Films.

L’Italia è presente in alcune coproduzioni selezionate a Göteborg, la più importante delle quali è certamente Due giorni, una notte di Jean-Pierre e Luc Dardenne: ai fratelli due volte Palma d’Oro il festival assegnerà l’Honorary Dragon Award per la loro carriera. Al film con Marion Cotillard si affiancano la coproduzione con l’Austria Mister Universo di Tizza Covi e Rainer Frimmel; Becoming Zlatan dei fratelli Fredrik e Magnus Gertten sul campioneZlatan Ibrahimović; Hotel Salvation dell’indiano Shubhashish Bhutiani, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Biennale College; Where is Rocky II?, firmato dall’artista francese naturalizzato belga Pierre Bismuth, qui al suo debutto registico, noto soprattutto come autore della sceneggiatura di Se mi lasci ti cancello assieme a Michel Gondry e Charlie Kaufman, per la quale ha vinto l’Oscar.