La finestra docu della sezione Panorama di Berlino: dai regimi autoritari all’electro

di Bénédicte Prot

18/01/2017 - Il programma della sezione è al completo. Quest’anno, un Teddy speciale sarà consegnato alla regista e produttrice femminista Monika Treut

Il programma della finestra Documentari del Panorama del 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio 2017) è al completo. Quest’anno, l’accento è posto in particolar modo sui regimi autoritari seguendo due linee, Europa Europa e I mondi neri, tra battaglie e oppressioni del passato e dolori del presente.

Il film d’apertura, la produzione francese Belinda di Marie Dumora, risponde al film scelto per aprire la Competizione internazionale (Django di Etienne Comar, che si concentra sul periodo di persecuzione da parte dei nazisti della vita dell’inventore del jazz manouche). Racconta infatti la vita ai margini di due sorelle yenish i cui nonni si sono conosciuti in un campo di concentramento.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

L’affermato cineasta Merzak Allouache presenterà il film sulle promesse di paradiso dei salafiti che tanta influenza esercitano su numerosi giovani algerini, alimentando il loro desiderio di morte. La sezione volgerà il suo sguardo anche all’America latina (Cile, Cuba...), la Spagna (Fernando León de Aranoa presenterà il suo nuovo film, Política, manual de instrucciones , mentre il poeta gay assassinato dal fascismo Federico Garcia Lorca sarà evocato in due titoli), i traumi risultanti dal conflitto israelo-palestinese e le lotte degli omosessuali.

Tra i 21 titoli della selezione, si trova anche qualche documentario musicale, in particolare Chavela, sulla cantante messicana Chavela Vargas, vecchia amante di Frida Kahlo e musa di Almodovar, e Revolution of Sound. Tangerine Dream e If I Think of Germany at Night di Romuald Karmakar, sulla scena electro in Germania.

Quest’anno, un Teddy speciale sarà consegnato alla regista e produttrice femminista Monika Treut.

Tutta la selezione Panorama Dokumente di Berlino 2017

Nuovi film selezionati

Belinda - Marie Dumora (Francia) (film d’apertura)

Investigating Paradise (Tahqiq fel djenna) - Merzak Allouache (Francia/Algeria)

Erase and Forget - Andrea Luka Zimmerman (Regno Unito)

If I Think of Germany at Night (Denk ich an Deutschland in der Nacht) - Romuald Karmakar (Germania)

Dream Boat - Tristan Ferland Milewski (Germania)

My Wonderful West Berlin (Mein wunderbares West-Berlin) - Jochen Hick (Germania)

Revolution of Sound. Tangerine Dream - Margarete Kreuzer (Germania)

Five Stars (Fünf Sterne) - Annekatrin Hendel (Germania)

Strong Island - Yance Ford (Stati Uniti/Danimarca)

Chavela - Catherine Gund, Daresha Kyi (Stati Uniti)

Ghost Hunting (Istiyad Ashbah) - Raed Andoni (Francia/Palestina/Svizzera/Qatar)

Bones of Contention - Andrea Weiss (Stati Uniti)

Tania Libre - Lynn Hershman Leeson (Stati Uniti)

No Intenso Agora (In the Intense Now) - João Moreira Salles (Brasile)

El Pacto de Adriana (Adriana's Pact) - Lissette Orozco (Cile)

Film già annunciati

Casting Jon Benet - Kitty Green (Stati Uniti/Australia)

Combat au bout de la nuit (Fighting Through the Night) - Sylvain L’Espérance (Canada)

I Am Not Your Negro - Raoul Peck (Francia/Stati Uniti/Belgio/Svizzera)

Política, manual de instrucciones - Fernando León de Aranoa (Spagna)

Small Talk (Ri Chang Dui Hua) - Hui-chen Huang (Taiwan)

Untitled - Michael Glawogger, Monika Willi (Austria/Germania)

(Tradotto dal francese)