I 43 film del Forum di Berlino

di Bénédicte Prot

18/01/2017 - Realtà e surrealismo si fondono quest'anno nel programma della sezione d'esplorazione del Festival di Berlino

Il 47° Forum del 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio 2017) presenterà 43 film, tra cui 29 anteprime mondiali e 10 anteprime internazionali - oltre ad alcuni film in sessioni speciali ancora da annunciare.

Selezione completa del Forum di Berlino 2017

Loving Pia (At Elske Pia) - Daniel Joseph Borgmann (Danimarca)

Drôles d’oiseaux (Strange Birds) - Élise Girard (Francia)

Occidental - Neïl Beloufa (Francia)

Tinselwood - Marie Voignier (Francia)

From a Year of Non-Events (Aus einem Jahr der Nichtereignisse) - Ann Carolin Renninger, René Frölke (Germania)

Casting - Nicolas Wackerbarth (Germania)

2+2=22 [The Alphabet] - Heinz Emigholz (Germania)

Dieste [Uruguay] - Heinz Emigholz (Germania)

Streetscapes [Dialogue] - Heinz Emigholz (Germania)

Bickels [Socialism] - Heinz Emigholz (Germania/Israele)

El mar nos mira de lejos (The Sea Stares at Us from Afar) - Manuel Muñoz Rivas (Spagna/Paesi Bassi)

Barrage - Laura Schroeder (Lussemburgo/Belgio/Francia)

Animals (Tiere) - Greg Zglinski (Svizzera/Austria/Polonia)

Spell Reel - Filipa César (Germania/Portogallo/Francia/Guinea-Bissau)

somniloquies - Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor (Francia/USA)

Maman Colonelle (Mama Colonel) - Dieudo Hamadi (Congo/Francia)

Foreign Body - Raja Amari (Tunisia/Francia)

Low Tide (Motza el hayam) - Daniel Mann (Israele/Francia)

Rifle - Davi Pretto (Brasile/Germania)

My Happy Family - Nana & Simon (Germania/Georgia/Francia)

City of the Sun (Mzis qalaqi) - Rati Oneli (Georgia/USA/Paesi Bassi/Qatar)

Adiós entusiasmo (So Long Enthusiasm) - Vladimir Durán (Argentina/Colombia)

Autumn, Autumn - Jang Woo-jin (Corea del Sud)

Casa Roshell - Camila José Donoso (Messico/Cile)

Cuatreros (Rustlers) - Albertina Carri (Argentina)

Dayveon - Amman Abbasi (USA)

For Ahkeem - Jeremy Levine, Landon Van Soest (USA)

Golden Exits - Alex Ross Perry (USA)

Lady of the Lake (Loktak Lairembee) - Haobam Paban Kumar (India)

Newton - Amit V Masurkar (India)

El mar la mar - J.P. Sniadecki, Joshua Bonnetta (USA)

Menashe - Joshua Z Weinstein (USA/Israele)

Three Lights (Mittsu no hikari) - Kohki Yoshida (Giappone)

The Tokyo Night Sky Is Always the Densest Shade of Blue (Yozora ha itsu demo saikou mitsudo no aoiro da) - Yuya Ishii (Giappone)

Railway Sleepers (Mon rot fai) - Sompot Chidgasornpongse (Tailandia)

Motherland (Bayang Ina Mo) - Ramona S. Diaz (USA/Filippine)

Inmates (Qiu) - Ma Li (Cina)

Río Verde. El tiempo de los Yakurunas (Green River. The Time of the Yakurunas) - Alvaro e Diego Sarmiento (Perù)

A Feeling Greater than Love (Shu'our akbar min el hob) - Mary Jirmanus Saba (Libano)

Simulation (Tamaroz) - Abed Abest (Iran)

El teatro de la desaparición (The Theatre of Disappearance) - Adrián Villar Rojas (Argentina)

House in the Fields (Tigmi n Igren) - Tala Hadid (Marocco/Qatar)

Werewolf - Ashley McKenzie (Canada)

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

(Tradotto dal francese)