Il 13° festival di Glasgow si aprirà con Handsome Devil di John Butler

di Naman Ramachandran

19/01/2017 - Mad to Be Normal di Robert Mullan chiuderà il festival

La 13ma edizione del Glasgow Film Festival (15-26 febbraio) si aprirà con l'anteprima europea di Handsome Devil di John Butler e si chiuderà con la prima mondiale di Mad to Be Normal di Robert Mullan. Le anteprime per il Regno Unito comprendono I Am Not Your Negro di Raoul Peck, Voyage of Time: Life’s Journey di Terrence Malick, Berlin Syndrome di Cate Shortland e The Other Side of Hope di Aki Kaurismäki mentre ci saranno le prime scozzesi del film premiato ai Golden Globe di Paul Verhoeven Elle , Free Fire di Ben Wheatley, Their Finest di Lone Scherfig, Personal Shopper di Olivier Assayas e The Levelling di Hope Dickson Leach. In tutto, il festival vanta nove anteprime mondiali e internazionali, 65 anteprime per il Regno Unito e 67 anteprime scozzesi. Il festival avrà inoltre un focus sul nuovo cinema canadese.

Di ritorno per il secondo anno, l'Industry Focus del festival (22-24 febbraio) sarà caratterizzato da eventi quali una masterclass di produzione con Christine Vachon, le sessioni del Finance Forum sulla co-produzione internazionale e sulle opportunità per le donne e una conversazione con i Produttori Scozzesi Indipendenti sul futuro dell'industria cinematografica scozzese con il responsabile cinema della BBC Joe Oppenheimer, la responsabile produzione di Film4 Tracey Josephs, la direttrice produzione e sviluppo del Fondo Cinematografico del BFI Lizzie Francke e la direttrice cinema di Creative Scotland, Natalie Usher.

Allan Hunter, co-direttore del Glasgow Film Festival ha detto: "Sono entusiasta che il festival del 2017 offrirà tante anteprime del Regno Unito al pubblico di Glasgow. L'ultimo toccante film di Aki Kaurismäki The Other Side Of Hope e il tanto atteso Berlin Syndrome di Cate Shortland arrivano direttamente da Berlino a Glasgow. Tra le altre anteprime per il Regno Unito spiccano il brillante documentario di Raoul Peck I Am Not Your Negro e la versione cinematografica di Stati Di Grazia di A.L. Kennedy (Original Bliss ) e più di altre 60. Il programma è pieno di nuovi film imperdibili".

(Tradotto dall'inglese)