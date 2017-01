9 (co)produzioni francesi al Forum berlinese

di Fabien Lemercier

19/01/2017 - La sezione parallela berlinese presenterà, fra gli altri, i film di Élise Girard, Neïl Beloufa e di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor

La Francia sarà ben rappresentata nel cartellone della sezione Forum del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017) con cinque produzioni maggioritarie e quattro minoritarie selezionate. Tra queste spicca Drôles d’oiseaux (Strange Birds) di Élise Girard (leggi l'articolo). Nel cast del secondo lungometraggio della regista di Belleville Tokyo (2011) figurano Lolita Chammah, Jean Sorel e Virginie Ledoyen. Scritta dalla regista, la sceneggiatura racconta la storia di un amore impossibile tra una giovane donna e un uomo maturo. Prodotto da Janja Kralj per KinoElektron, coprodotto da Reborn Production e Mikino, il film ha come produttore associato Angelo Laudisa. Drôles d’oiseaux sarà distribuito in Francia da Shellac e le vendite internazionali sono guidate da Movies Partners in Motion Film (MPM Film).

E’ stato selezionato anche Occidental, primo film di finzione del franco-algerino Neïl Beloufa, ben noto nel mondo dell’arte contemporanea. Interpretato da Idir Chender, Louise Orry Diquero, Anna Ivacheff, Hamza Meziani, Paul Hamy e Brahim Tekfa, il lungometraggio (la cui sceneggiatura è scritta dal regista) è ambientata nell’hotel Occidental dove tutti mentono e dove i personaggi cercano di manipolare la trama per il proprio interesse personale, trasformando così una storia d’amore segreta in un caso di profiling razziale, di omofobia, o persino in una minaccia terroristica. La produzione è affidata al cineasta stesso per Bad Manners.

Il Forum presenterà inoltre in prima mondiale il documentario Somniloques (Somniloquies) della francese Verena Paravel e dell’inglese Lucien Castaing-Taylor (particolarmente apprezzato in competizione a Locarno en 2012 con Leviathan ). Prodotto dalla società parigina Norte Production con gli Stati Uniti, il film (sostenuto fra gli altri da Arte France - la Lucarne, la Procirep & Angoa e il CNC) restituisce i sogni del più illustre e volubile degli "sleep-talkers", Dion McGregor, registrato dal suo coinquilino newyorkese per sette anni negli anni ‘70.

Si segnalano poi tra le produzioni maggioritarie Corps étranger della tunisina Raja Amari che ha avuto la sua première mondiale a Toronto (Mon Voisin Productions - vendite: Urban Distribution International) e il documentario Maman Colonelle (Mama Colonel) di Dieudo Hamadi (coprodotto da Cinédoc Films con la Repubblica Democratica del Congo - venduto da Andana Films).

Quattro coproduzioni minoritarie francesi completano il quadro con Barrage di Laura Schroeder (con interpreti Lolita Chammah, Isabelle Huppert e Thémis Pauwels; coprodotto da Mact Productions con il Lussemburgo e il Belgio - venduto da Luxbox), My Happy Family del duo Nana & Simon (coprodotto da Arizona Films con la Georgia e la Germania; venduto da Memento e prossimo alla sua prima mondiale in concorso a Sundance), Spell Reel di Filipa César (coprodotto con la Germania, il Portogallo e la Guinea-Bissau) e Low Tide (Motza el hayam) di Daniel Mann (coprodotto da Arsam International con Israele).

