Regione Lazio stanzia 9 M€ per la produzione di film italiani e stranieri

di Vittoria Scarpa

19/01/2017 - Le domande per le sovvenzioni dovranno essere inviate on line entro il 28 febbraio 2017. Attivo inoltre dal 24 gennaio lo sportello per il finanziamento di start-up di produzioni audiovisive

Nove milioni di euro per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere. E’ quanto mette a disposizione la Regione Lazio per il 2017. Il fondo è destinato a imprese individuali o familiari, società di persone o capitali che esercitano in modo esclusivo o prevalente l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive. Le opere, per essere eleggibili, devono essere state girate entro il 31 dicembre 2016, realizzate in tutto o in parte sul territorio della regione e riconosciute come “prodotto culturale”. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2017 (ore 12), attraverso la piattaforma applicativa informatica (qui) messa a disposizione da LAZIOcrea.

A completamento delle politiche dell’audiovisivo, la Regione Lazio annuncia anche l’apertura, il 24 gennaio, dello sportello per la presentazione delle domande del fondo di rotazione, gestito da Lazioinnova e destinato a finanziare start-up di produzioni audiovisive. Con risorse pari a 1,25 milioni di euro, questo fondo è la vera novità del 2017, poiché sostiene l'avvio di nuovi progetti (mentre il fondo regionale interviene alla fine del processo di produzione). Per saperne di più, è stato indetto un open day per gli operatori del settore domani, venerdì 20 gennaio, alle ore 14.30 in sala Tevere alla Regione Lazio (via Rosa Raimondi Garibaldi, 7).

Si ricorda infine che c’è tempo fino alle ore 12 del 16 febbraio 2017 per candidarsi al bando Lazio Cinema International, finalizzato a sostenere la realizzazione di coproduzioni internazionali (leggi la news). La richiesta dovrà essere inviata compilando il formulario disponibile on line nella piattaforma GeCoWEB, accessibile dal sito www.lazioinnova.it. La seconda finestra per l'invio delle domande sarà attiva dal 30 maggio al 31 luglio 2017.