Maudie di Aisling Walsh aprirà Dublino

di Naman Ramachandran

19/01/2017 - Handsome Devil di John Butler chiuderà il festival, mentre Free Fire di Ben Wheatley e The Secret Scripture di Jim Sheridan avranno proiezioni di gala

Maudie di Aisling Walsh (Irlanda/Canada) aprirà il 14° Dublin International Film Festival (16-26 febbraio), mentre Handsome Devil di John Butler (Irlanda) chiuderà l'evento. Le proiezioni di gala comprendono The Secret Scripture dell'iconico regista irlandese Jim Sheridan (Irlanda), Free Fire di Ben Wheatley (Regno Unito/Francia), Nails di Dennis Bartok (Irlanda), The Farthest di Emer Reynolds (Irlanda), In Loco Parentis di Neasa Ní Chianáin e David Rane (Irlanda/Spagna) e Headshot di Kimo Stamboel e Timo Tjahjanto (Indonesia).

Le selezioni irlandesi del festival includono anche The Piano Lesson di Ken Wardrop, Tomato Red di Juanita Wilson, Amanda Coogan: Long Now di Paddy Cahill, Without Name di Lorcan Finnegan, Pickups di Jamie Thraves e Aidan Gillen, Sanctuary di Len Collin, Photo City di John Murphy e Traolach Ó Murchú, Unless di Alan Gilsenan, Notes on Rave in Dublin di James Redmond e The 4th Act di Turlough Kelly.

Tra i film principali del programma europeo troviamo The Happiest Day in the Life of Olli Mäki di Juho Kuosmanen (Finlandia/Svezia/Germania), Lady Macbeth di William Oldroyd (Regno Unito), Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith di Stuart A Staples (Regno Unito), La Pazza Gioia di Paolo Virzì (Italia/Francia), Personal Shopper di Olivier Assayas (Francia/Germania), Trespass Against Us di Adam Smith (Regno Unito), Per Mio Figlio di Frédéric Mermoud (Francia/Svizzera), La Mia Vita Di Zucchina di Claude Barras (Svizzera/Francia), In the Blood di Rasmus Heisterberg (Danimarca), Lettere Da Berlino di Vincent Perez (Regno Unito/Francia/Germania), The Student di Kirill Serebrennikov (Russia), All These Sleepless Nights di Michal Marczak (Regno Unito/Polonia), Glory di Kristina Grozeva e Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia) e Paradise di Andrei Konchalovsky, (Russia/Germania) e molti altri.

L'attrice britannica Vanessa Redgrave riceverà il premio Volta del festival per contributi significativi al cinema.

Wheatley terrà una masterclass di regia mentre la costumista premio BAFTA e Oscar Alexandra Byrne (Elizabeth: The Golden Age) terrà una masterclass sui costumi.

Grainne Humphreys, Direttrice del Festival, ha detto: "Sono entusiasta della selezione di film che stiamo portando a Dublino per il Dublin International Film Festival 2017, che non presenta solo alcuni dei più grandi nomi del cinema mondiale, ma dispone di una selezione di registi emergenti provenienti da tutto il mondo che resteranno impressi al nostro pubblico in questo e nei prossimi anni. Avere la possibilità di includere i nuovi film irlandesi di Aisling Walsh, Jim Sheridan, Emer Reynolds, Aiden Gillen, John Butler, Neasa Ní Chianán, Juanita Wilson e Ken Wardrop come solo alcuni dei registi irlandesi del festival è una straordinaria testimonianza dell'attuale forza e profondità del cinema irlandese".

