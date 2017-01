"La preziosità e la bellezza della nostra esistenza," vista da Roy Andersson

di Jorn Rossing Jensen

20/01/2017 - Dopo la sua "Trilogia della vita", il premiato regista svedese è stato ispirato da Le mille e una notte per About Endlessness, che sarà pronto nel 2019

Il regista svedese Roy Andersson inizierà il mese prossimo (febbraio) le riprese per il suo nuovo film da €4.4 milioni, About Endlessness, a Stoccolma nel suo Studio 24 e, come al solito, non ha alcuna fretta - la prima è prevista per il 2019.

Il lavoro più recente di Andersson, Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza (2014), ha concluso la sua "Trilogia della vita", iniziata con Canzoni del secondo piano (2000) e You, the Living (2007). Gli è valsa una sfilza di premi, tra cui il Leone d'Oro a Venezia, lo European Film Award alla Miglior Commedia e un Guldbagge, premio cinematografico nazionale svedese.

Il regista stesso ha spiegato che About Endlessness potrebbe essere la "quarta parte" della trilogia, ma è comunque una storia isolata ispirata a Le mille e una notte - la raccolta di racconti popolari dell'età dell'oro islamica. "Esplora la preziosità e la bellezza della nostra esistenza, risvegliando in noi il desiderio di mantenere questo tesoro eterno e di trasmetterlo, in una giustapposizione di tavole che catturano momenti di vita", ha detto il Nordisk Film & TV Fond - fondo promozionale e di finanziamento di Oslo per produzioni cinematografiche e televisive nordiche, che ha stanziato €273.000 per il progetto.

Il narratore principale è la voce fuori campo di una donna, mentre i personaggi comprendono il Führer tedesco Adolf Hitler (interpretato da Magnus Wallgren), un direttore marketing (Kristina Ekmark), un'amante dello champagne (Lisa Blohm) e un sacerdote (Martin Serner).

About Endlessness sarà prodotto da Pernilla Sandström, per Roy Andersson Filmproduktion, con la norvegese 4½, la tedesca Essential Filmproduktion e la francese Société Parisienne de Production. TriArt si occuperà della distribuzione domestica, mentre la parigina Coproduction Office è responsabile delle vendite internazionali.

(Tradotto dall'inglese)