Zentropa Spain prepara le riprese di El año de la plaga

di Alfonso Rivera

20/01/2017 - Carlos Martín Ferrera porterà al cinema l’omonimo romanzo di fantascienza di Marc Pastor, con Manuela Vellés e Iván Massagué come coppia protagonista

Carlos Martín Ferrera, regista di film come Zulo e Suspicious Minds, girerà all’inizio della primavera a Barcellona, a partire dalla sceneggiatura scritta da Miguel Ibáñez Monroy, l’adattamento del romanzo con elementi fantascientifici e di thriller El año de la plaga, di Marc Pastor. Della produzione si occupa Zentropa Spain (che torna al genere dopo Vulcania ), diretta da David Matamoros, e conta sull’appoggio di TV3 e l’ICEC. I suoi protagonisti saranno Iván Massagué (Cerca de tu casa ) e Manuela Vellés (Caótica Ana, La novia ).

La storia ci porta a Barcellona in estate, dove il protagonista, Víctor, è stato da poco lasciato dalla sua partner, Irene. I suoi amici vogliono trovargli una nuova fidanzata, ma lui pensa di non poter superare questa rottura, perché continua ad amarla. Immerso in questo stato d’animo, nel centro di assistenza sociale alla terza età dove lavora inizia una strana ondata di suicidi tra gli anziani. Allo stesso tempo, Irene lo chiama spaventata perché la gente comincia a comportarsi in modo strano, le notizie dei media sono confuse, internet smette di funzionare e la copertura dei cellulari è carente. Nonostante tutti questi contrattempi e volendo recuperare la sua ex fidanzata, Víctor, avido consumatore di serie televisive e film, e influenzato da queste al momento di trovare una spiegazione a tutto, decide di indagare su ciò che sta realmente accadendo.

Con un budget di circa 2 di milioni di euro, El año de la plaga avrà nella sua squadra il direttore della fotografia Gris Jordana (Pozoamargo ); Roger Bellés si incaricherà della direzione artistica (come già ha fatto in La próxima piel e Murieron por encima de sus posibilidades , entrambi diretti da Isaki Lacuesta) e del montaggio Ana Charte e Elena Ruíz, montatrici anche di Vulcania.

(Tradotto dallo spagnolo)