Il TFL lancia FeatureLab

di Vittoria Scarpa

20/01/2017 - Il nuovo programma del TorinoFilmLab è rivolto a sceneggiatori, registi e produttori di tutto il mondo che lavorano su progetti di opera prima o seconda in fase avanzata di sviluppo

Il TorinoFilmLab inaugura il suo decimo anno d’attività con il lancio di un nuovo programma di formazione e sviluppo: FeatureLab, rivolto a team creativi di tutto il mondo al lavoro su progetti di opera prima o seconda in fase avanzata di sviluppo.

FeatureLab incorpora due azioni: FeatureLab - 360 e FeatureLab - audience design, che offrono rispettivamente lo sviluppo a 360° di progetti per squadre di sceneggiatori, registi e produttori che lavorano al primo o secondo film, e un training per professionisti dell’audiovisivo volto a elaborare strategie innovative di coinvolgimento del pubblico che vadano oltre il tradizionale marketing cinematografico.

FeatureLab - 360 è aperto a 10 progetti ed è strutturato in 3 workshop residenziali che si svolgeranno a giugno, settembre e novembre 2017. Il processo di formazione e sviluppo si concluderà con la presentazione finale dei progetti durante il TFL Meeting Event a novembre. I lavori saranno inoltre valutati da una giuria internazionale e concorreranno per i premi di produzione del TFL e i premi collaterali.

Anche FeatureLab - audience design è strutturato in 3 workshop residenziali, durante i quali 4 audience designers lavoreranno su due progetti indonesiani selezionati al FeatureLab - 360 (nell’ambito della partnership tra TFL e Indonesian Agency for Creative Economy) per ispirarne la futura distribuzione. I 4 partecipanti saranno presentati durante l’annuale TFL Meeting Event.

Per ulteriori dettagli, clicca qui. La scadenza per le iscrizioni al FeatureLab è il 1° marzo 2017, ore 12.