Ultimi ritocchi per la Competizione di Berlino e Berlinale Special

20/01/2017 - L'evento tedesco di fama internazionale ospiterà quest'anno 22 anteprime mondiali

La Competizione e la sezione Berlinale Special del 67° Festival di Berlino sono ora complete. Diciotto dei 24 film selezionati per la Competizione si contenderanno gli Orsi d'Oro e d'Argento, mentre 22 di essi avranno la loro prima mondiale al festival.

Berlinale Special presenterà opere recenti di registi contemporanei, documentari e formati straordinari, nonché nuove serie provenienti da tutto il mondo.

Di seguito la lista delle ultime aggiunte alla Competizione e alle sezioni Berlinale Special e Berlinale Special Series:

Competizione (nuovi film selezionati)

Have a Nice Day (Hao ji le) - Liu Jian (Cina)

Fuori concorso

Final Portrait - Stanley Tucci(Regno Unito/Francia)

The Midwife – Martin Provost (Francia/Belgio)

Berlinale Special

Maudie - Aisling Walsh(Canada/Irlanda)

The Lost City of Z - James Gray(USA)

the bomb – Kevin Ford, Smriti Keshari, Eric Schlosser (USA)

Devil’s Freedom (La libertad del Diablo) - Everardo González (Messico)

Close Up (Nema-ye nazdik) - Abbas Kiarostami (Iran)

The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov - Askold Kurov (Estonia/Polonia/Repubblica Ceca)

Berlinale Special Series

4 Blocks – Marvin Kren (Germania)

Below the Surface – Kasper Barfoed (Danimarca/Germania)

Black Spot – Thierry Poiraud, Julien Despaux (Francia/Belgio)

The Same Sky (Der gleiche Himmel) – Oliver Hirschbiegel (Germania/Repubblica Ceca)

Patriot – Steve Conrad (USA/Repubblica Ceca)

SS-GB – Philipp Kadelbach (Regno Unito)

