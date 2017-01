EAVE LIVE STREAMING: Scossa nel mercato digitale

di Cineuropa

24/01/2017 - La consulente EAVE Linda Beath ospita oggi, 24 gennaio, una seduta plenaria per i produttori di film live dal When East Meets West di Trieste

Il 2017 si preannuncia come l'ennesimo anno di trasformazione per il mercato digitale dei film europei. Una panoramica dello stato attuale della distribuzione Internet e di cosa sta cambiando: a che punto è l'iniziativa del Mercato Unico Digitale Europeo nella sua lunga marcia in avanti? La pirateria ha soffocato il potenziale finanziario per i registi a breve e lungo termine? Le uscite Day-and-Date funzioneranno in Europa? Lo SVOD (leggi Netflix) abbandonerà il cinema per i film TV? Che cosa ne è dei documentari e il VoD? I ricavi per film continueranno a essere così bassi, mentre la domanda commerciale resta così alta?

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Si tratta di una seduta plenaria per i produttori cinematografici che non possono più chiedersi se distribuire i loro film su Internet, ma solo come. E come trarre il maggior beneficio da questo mercato per i loro film, dal punto di vista finanziario e del pubblico.

(Live dal When East Meets West) di Trieste.