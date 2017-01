Tromsø assegna il suo primo premio a The Fits di Anna Rose Holmer

di Jorn Rossing Jensen

23/01/2017 - L'opera prima della regista statunitense ha vinto il suo 13° premio internazionale al più grande festival cinematografico della Norvegia, in corso a 350 chilometri a nord del circolo polare artico

Sabato scorso (21 gennaio), l'opera prima della regista statunitense Anna Rose Holmer, The Fits , ha aggiunto il Premio Aurora ai suoi 12 riconoscimenti internazionali, quando il 27° Tromsø International Film Festival ha presentato i suoi sette vincitori al più grande evento cinematografico norvegese, a 350 chilometri a nord del circolo polare artico. Il programma delle proiezioni si concluderà oggi a Verdensteatret, cinema più antico della Norvegia.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel film, mentre partecipa all'allenamento di boxe in palestra con il fratello maggiore, l'undicenne Toni (Royalty Hightower) resta affascinata da un corpo di ballo composto da ragazze adolescenti; si unisce al gruppo e lotta per adattarsi, ma ben presto si ritrova in pericolo, poiché gli altri membri cominciano a soffrire di svenimenti e altre convulsioni violente.

Il regista rumeno Cristian Mungiu è stato l'ospite d'onore di quest'anno a Tromsø, dove è stato celebrato con una retrospettiva del suo lavoro, mentre il suo ultimo film, Un padre, una figlia - che ha vinto il Premio alla Miglior Regia a Cannes - ha ricevuto il Premio FIPRESCI dei critici cinematografici internazionali.

Il lungometraggio d'esordio alla regia dell'islandese Guðmundur Arnar Guðmundsson, Heartstone - unico concorrente nordico nella competizione principale Aurora - ha vinto il Premio Don Quijote della Federazione Internazionale delle Società Cinematografiche. Il Premio Cinematografico Norvegese per la Pace è andato a Hunting Flies di Izer Aliu.

La condanna internazionale e il divieto dell'UE in materia di prodotti derivati dalle foche ha quasi debellato la caccia alle foche in Norvegia, ma un anziano skipper e il suo primo ufficiale si rifiutano di cedere. Il documentario dei registi norvegesi Trude Berge Ottersen e Gry Elisabeth Mortensen Sealers – One Last Hunt ha ricevuto il Premio del Pubblico di Tromsø.

Infine, il Premio Fede nel Cinema, assegnato con il Centro Studi per la Pace dell'Università di Tromsø e la Rete degli Studenti per la Pace al film che meglio contribuisce a una migliore comprensione del significato della religione nella vita quotidiana delle persone moderne, è andato a Forever Pure della regista israeliana Maya Zinshtein, in cui si narra di una squadra di calcio durante una stagione di crisi.

Di seguito la lista completa dei premiati al Tromsø International Film Festival:

Premio Aurora di Tromsø

The Fits – Anna Rose Holmer (USA/Italia)

Premio FIPRESCI

Un padre, una figlia – Cristian Mungiu (Romania/Francia/Belgio)

Palma di Tromsø

Midsummer Night – Jonas Selberg Augustsén (Svezia)

Premio Don Quijote

Heartstone – Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islanda/Danimarca)

Premio Cinematografico Norvegese per la Pace

Hunting Flies – Izer Aliu (Norvegia)

Premio Fede nel Cinema

Forever Pure – Maya Zinshtein (Israele/Regno Unito/Russia)

Premio del Pubblico di Tromsø

Sealers – One Last Hunt – Trude Berge Ottersen, Gry Elisabeth Mortensen (Norvegia)

(Tradotto dall'inglese)