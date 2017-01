La maniobra de la tortuga diventa un film

di Alfonso Rivera

23/01/2017 - Juan Miguel del Castillo, che ha debuttato con Techo y comida, convertirà in thriller cinematografico il romanzo omonimo scritto da Benito Olmo

La città di Cadice e la sua provincia faranno da cornice a La maniobra de la tortuga, adattamento cinematografico dell’intrigante romanzo dello scrittore gaditano Benito Olmo cui sta lavorando il jerezano Juan Miguel del Castillo, che offrirà una visione insolita di questi posti, lontana dalla sua immagine turistica, festosa e solare. Con la sua opera prima, Techo y comida , Del Castillo regalò un bel ruolo a Natalia de Molina, che ricevette numerosi premi, dalla Biznaga d’Argento del Festival di Malaga (leggi la news) al Goya alla Miglior attrice (leggi la news).

La maniobra de la tortuga ha per protagonista il personaggio del taciturno ispettore Manuel Bianquetti, che indaga sull’omicidio di una ragazza di 16 anni quando da Madrid giunge al suo nuovo posto di lavoro: a Cadice, il cadavere della ragazza, di origine colombiana, viene ritrovato, con chiari segni di violenza, in un cassonetto dell’immondizia. Questa scoperta ossessiona il rude poliziotto, che infrangerà le regole e gli ordini superiori per trovare il o i colpevoli, anche se il suo passato e la sua immaginazione possono giocargli brutti scherzi. Una donna maltrattata di sua conoscenza avrà molta influenza su tutto ciò che succede.

Della produzione di questo film che denuncia la violenza di genere si occupa Marta Velasco (Producer on the Move 2014 - intervista), di Áralan Films, casa di produzione con sede a Siviglia che ha già affrontato temi sociali spinosi in Asesinos inocentes , diretto da Gonzalo Bendala, e Los niños salvajes , di Patricia Ferreira. Sia la produttrice che il regista sono rimasti affascinati dal romanzo originale di Benito Olmo e dal tema che affronta in uno scenario che amano, così si sono decisi a comprarne i diritti e ora sono impegnati nella pre-produzione della sua versione cinematografica.

(Tradotto dallo spagnolo)