Marian Crişan è in fase di sviluppo con Berliner

di Stefan Dobroiu

23/01/2017 - Il regista intende girare il suo film politico nella primavera del 2018

Il regista rumeno Marian Crişan è ora in fase di sviluppo con il suo quarto film di finzione, Berliner. Prodotto da Mandragora e Anca Puiu, il progetto guarda alla primavera del prossimo anno per le riprese. Mandragora è attualmente alla ricerca di partner di co-produzione in Romania e all'estero, e sta anche negoziando con società di produzione ceche e tedesche.

Crişan sta attualmente lavorando alla sceneggiatura che ha iniziato a scrivere con Gabriel Andronache. Proprio come il film precedente del regista, Horizon , la storia è strettamente legata a eventi di vita reale in Romania: è incentrata su Mocanu, un politico di alto profilo le cui azioni passate lo hanno messo in pericolo di essere condannato per corruzione. Per sottrarsi alla giustizia, Mocanu si presenta alle elezioni per il Parlamento Europeo, ruolo che gli garantirebbe l'immunità. Mocanu va a Salonta, una cittadina in Transilvania, dove cerca di convincere gli elettori di essere la persona giusta per rappresentarli. Per renderlo più popolare, il suo staff gli suggerisce di abitare con una famiglia normale di Salonta, decisione che ha effetti imprevisti sul futuro della vita politica e personale di Mocanu.

Non è stato scelto nessun attore ancora. Crişan intende iniziare le riprese la prossima primavera nella sua nativa Salonta, per 30 o 35 giorni. Il budget ammonta a circa €900.000. Il Romanian National Film Centre sostiene il film con ben €273.000.

Crişan dice a Cineuropa che il suo scopo principale nel realizzare Berliner è: "studiare il politico - un tipo di persona che vediamo solo in televisione - come personaggio cinematografico. Non importa quanto sia realistico, un film è un film. È un gioco, un tessuto, e un personaggio è scritto e viene lavorato per molti mesi, prima dallo sceneggiatore, poi dal regista. Berliner parla in primo luogo della natura umana. Sebbene il personaggio sia un politico, ha sentimenti, emozioni e una vita privata. Il film può essere descritto come una commedia - come per Morgen [opera prima di Crişan, vincitrice del Premio Speciale della Giuria a Locarno nel 2010] - ma il mio obiettivo primario non è esattamente realizzare una commedia".

Secondo Crişan, Berliner potrebbe essere distribuito a livello nazionale nell'autunno del 2018 o nella primavera del 2019.

(Tradotto dall'inglese)