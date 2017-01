I critici britannici premiano Toni Erdmann e Fuocoammare

di Camillo De Marco

23/01/2017 - Ai 37° Critics' Circle Film Awards trionfano anche Ken Loach, l’ungherese Laszlo Nemes e l’iconica Isabelle Huppert

Toni Erdmann e Fuocoammare aggiungono un altro prestigioso riconoscimento ai loro ricchi palmarés. L’associazione dei critici cinematografici del Regno Unito, il "Critics' Circle", ha infatti attribuito ieri sera il Premio per il Film in lingua straniera dell’Anno al film di Maren Ade (nelle sale italiane dal 23 febbraio prossimo distribuito da Cinema) e quello per il Miglior Documentario 2016 al film di Gianfranco Rosi.

Il Premio a Fuocoammare è stato ricevuto ieri al Mayfair Hotel di Londra dalla produttrice Donatella Palermo, che lo ha dedicato a tutti quelli che in questo momento sono nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa. Gianfranco Rosi è in queste ore in Giappone per la promozione del film, attività che lo tiene impegnato senza interruzione dalla vittoria dell’Orso d’Oro lo scorso anno. La critica britannica si era dimostrata in prima linea nell'apprezzare il film sin dagli esordi: Sight and Sound aveva definito Rosi "uno dei grandi della nostra era".

Il titolo di film dell’anno se lo è aggiudicato il musical dello statunitense Damien Chazelle La La Land mentre lo Attenborough Award per il miglior film britannico è andato a Io, Daniel Blake di Ken Loach.

A sorpresa, il Critics' Circle ha voluto designato regista dell’anno l’ungherese Laszlo Nemes per il suo film di debutto Il figlio di Saul , Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2015, Golden Globe per il miglior film straniero e premio Oscar. Miglior sceneggiatore è Kenneth Lonergan per Manchester by the Sea, e attore dell'anno è Casey Affleck per lo stesso titolo. Moonlight ha procurato premi alle attore non protagonisti Naomie Harris e Mahershala Ali, mentre Tom Bennett è stato premiato per Amore e inganni . Quest’ultimo ha portato anche un premio all’attrice protagonista britannica Kate Beckinsale, mentre Andrew Garfield è l’attore americano-britannico premiato per le sue performance sia in Hacksaw Ridge di Mel Gibson che in Silence di Martin Scorsese.

La star francese Isabelle Huppert ha portato a casa due premi: il Dilys Powell for Excellence in Film e quello per l’Attrice dell'anno (non britannica) per la sua interpretazione in L’Avenir di Mia Hansen-Love.

Film dell’anno

La La Land – Damien Chazelle

Regista dell’anno

László Nemes - Il figlio di Saul

Attore dell’anno

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Attrice dell’anno

Isabelle Huppert - L’Avenir

Attore non protagonista dell’anno

Mahershala Ali - Moonlight; Tom Bennett - Amore e inganni

Attrice non protagonista dell’anno

Naomie Harris – Moonlight

Sceneggiatore dell’anno

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Film in lingua straniera dell’anno

Toni Erdmann – Maren Ade

Documentario dell’anno

Fuocoammare – Gianfranco Rosi

Contributo tecnico dell’anno

Sturla Brandth Grovlen, cinematographer – Victoria

Film britannico/irlandese dell’anno

Io, Daniel Blake – Ken Loach

Attore britannico/irlandese dell’anno

Andrew Garfield - Hacksaw Ridge, Silence

Attrice britannica/irlandese dell’anno

Kate Beckinsale - Amore e inganni

Regista esordiente britannico/irlandese dell’anno

Babak Anvari - Under the Shadow

Giovane attore o attrice emergente britannico/irlandese dell’anno

Lewis MacDougall - A Monster Calls

Cortometraggio britannico/irlandese dell’anno

Sweet Maddie Stone – Brady Hood

Premio Dilys Powell for Excellence in Film

Isabelle Huppert