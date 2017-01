Costas Zapas è pronto per Frankenstein REC

di Vassilis Economou

24/01/2017 - L'audace regista ha selezionato gli attori principali per l'adattamento cinematografico del suo romanzo

Costas Zapas (The Last Porn Movie, Minor Freedoms ) è sempre stato un regista audace e piuttosto non convenzionale, poiché i suoi film catturano l'attenzione del pubblico sia per la natura estrema dei loro argomenti che, naturalmente, per la loro avanguardia ed estetica spesso eccentrica. L'adattamento cinematografico del suo romanzo, Frankenstein REC, è stato il suo progetto più complesso fino ad oggi, poiché è rimasto bloccato in fase di pre-produzione dal 2011 (vedi news). L'adattamento letterario di Zapas del classico gotico porta la storia di Frankenstein nella società moderna rivitalizzandola, senza perdere l'atmosfera o l'orrore che la saga di Mary Shelley aveva originariamente catturato nel 1818.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il regista ha già selezionato gli attori principali che daranno vita agli eroi della Shelley. Angelos Valeras - che ha recitato nell'ultimo film di Zapas, Love, Love, Love - Elli Tsitsipa e Fotis Christopoulos vestiranno rispettivamente i panni del giovane studente Victor Frankenstein, della sua fidanzata, Elizabeth Lavenza, e del suo amico d'infanzia, Henry Clerval. Si noti che questo è il primo adattamento cinematografico in cui le età dei protagonisti corrispondano tutte a quelle dei personaggi del libro.

Zapas ha anche scritto la sceneggiatura del film, e Gregory Athanasiou, proprietario di Minus Pictures, sarà ancora una volta il produttore, mentre Willi Kamarad, Thamara Barth e Marc Steinhauer saranno i produttori esecutivi. Altri membri degni di nota del team sono il compositore Shigeru Umebayashi (In the Mood for Love, A Single Man), e l'animatore e specialista degli effetti speciali Panagiotis Rappas. Frankenstein REC è una co-produzione internazionale di Minus Pictures (Grecia), in collaborazione con Dreamfilms Gmbh (Germania), Oticons (Bulgaria), Rappas Films (Grecia) e SEM-S SA (Grecia), ed è sostenuta dal Greek Film Center. La società tedesca Asgard International sarà responsabile per le vendite e la distribuzione internazionali. Il film sarà girato in Grecia, e il resto del cast internazionale e greco sarà annunciato a breve.

(Tradotto dall'inglese)