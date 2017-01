Prima partnership in Spagna per il fondo di garanzia di Europa Creativa

di Thierry Leclercq

24/01/2017 - Il Fondo europeo di investimento (FEI) ha siglato il 23 gennaio il suo primo accordo di partenariato del valore di 150 milioni di euro di crediti in Spagna

E’ in Spagna che il Fondo europeo d’investimento, che gestisce il meccanismo di garanzia istituito nell’ambito del programma Europa Creativa, ha firmato il suo primo accordo di partenariato che garantisce i crediti alle PMI dei settori culturali e creativi. L’accordo è stato siglato il 23 gennaio a Madrid con la CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), organismo parapubblico che ha il compito di avallare i prestiti alle PMI spagnole. La SGR (Sociedades de Garantía Recíproca), che dispone di 60 uffici in tutta la Spagna, avrà il ruolo d’intermediario.

Il FEI coprirà fino al 70% dei crediti concessi alle piccole e medie imprese spagnole del settore culturale e creativo che potranno raggiungere in totale 150 milioni di euro. Un migliaio di imprese culturali saranno coinvolte nei settori del cinema, del videogioco, dell’editoria, della musica e delle arti sceniche.

Il finanziamento sarà canalizzato attraverso le società di garanzia reciproca (SGR) e in particolare CREA SGR, un’entità creata nel 2005 dal ministero della Cultura spagnolo (ICAA), e l’EGEDA, società di gestione dei diritti dei produttori audiovisivi; nel corso degli ultimi dieci anni, ha sostenuto più di 1.200 progetti culturali per un totale di 250 M€. La società ha al suo attivo il finanziamento di diversi film spagnoli come Tarde para la ira di Raúl Arévalo (2016), distintosi a Venezia e in competizione al festival Premiers Plans, El hombre de las mil caras di Alberto Rodriguez (2016) la cui uscita francese è prevista il 19 aprile (Ad Vitam), e ancora Ocho apellidos vascos di Emilio Martínez Lázaro, che nel 2014 ha registrato il miglior incasso della storia del cinema spagnolo.

“La scelta del FEI di affidare la distribuzione di questo nuovo prodotto finanziario a CERSA e alle società di garanzia (SGR) è il risultato di un'intensa collaborazione tra le nostre istituzioni sin dal 2000 che ci ha permesso di sostenere insieme più di 90.000 società in Spagna”, ha commentato Mario Buisan, presidente di CERSA. “Il nuovo strumento finanziario sarà supportato dalla nostra esperienza dei settori creativi e culturali”.

Gestito dal FEI per conto di Europa Creativa e lanciato ufficialmente lo scorso giugno, lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi dispone di un budget di 121 milioni di euro; considerato il suo effetto moltiplicatore, esso è in grado di coprire fino a 600 milioni di euro di crediti. L’invito a manifestare interesse pubblicato l’estate scorsa dal FEI resta aperto agli intermediari finanziari interessati fino al 30 settembre 2020.

