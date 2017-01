Cristi Iftime completa la post-produzione di Mariţa

di Stefan Dobroiu

24/01/2017 - L'opera prima del regista rumeno è un dramma familiare e sarà distribuito in patria quest’anno

Cristi Iftime ha completato il suo primo film, Mariţa, un progetto Hi Film Productions in coproduzione con deFilm. Ada Solomon e Radu Stancu ne sono i produttori. Con un budget di circa €300.000, Mariţa è stato sviluppato con il supporto di ScripTeast. A ottobre 2014, il progetto ha ottenuto €88.000 dal Romanian National Film Center, e ha ricevuto anche il sostegno del programma MEDIA.

Pensato inizialmente come un cortometraggio, Mariţa è stato sviluppato in un lungometraggio da Iftime con la sceneggiatrice Anca Buja. La storia è incentrata su Costi (Alexandru Potocean), un uomo di 30 anni che decide improvvisamente di fare visita a suo padre, Sandu (Adrian Titieni), pianificando una riunione a sorpresa con il resto della famiglia, che Sandu ha sempre trascurato. I rapporti in seno alla famiglia saranno lo spunto per una serie di colpi di scena durante i 124 minuti del film. Anche Lucian Iftime, Lorena Zăbrăuţanu e Nicoleta Hancu hanno ruoli importanti in Mariţa.

Luchian Ciobanu è il direttore della fotografia, e Dragoş Apetri si è occupato del montaggio. Mariţa è stato girato tra gennaio e febbraio 2016, in Cluj-Napoca, Dej e alla periferia di Vatra Dornei.

Iftime confessa a Cineuropa di essere attratto da "chi reagisce in modo intuitivo, andando con il flusso della vita, senza troppa autoanalisi. Penso che loro abbiano qualcosa di tonico ma anche tragico. Il padre, interpretato da Adrian Titieni, è un tale personaggio, ed è la ragione principale per fare questo film". Iftime dice anche che Mariţa ruota attorno a un momento di formazione nella vita di un figlio, quando deve dire addio a suo padre. "La sfida era quella di portare lo spettatore a conoscere così bene il padre da sentire egli stesso la difficoltà di questa separazione".

Mariţa uscirà quest’anno in Romania con Micro Film.

