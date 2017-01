Gli incassi dei film nazionali raddoppiano in Bulgaria

di Stefan Dobroiu

25/01/2017 - The 11th Grade di Michaela Komitova è stata la produzione locale del 2016 di maggior successo

Secondo i dati messi a disposizione dal National Film Center locale, il cinema nazionale sembra essere ritornato in Bulgaria: i guadagni sono più che raddoppiati nel 2016 rispetto al 2015. Le presenze per le produzioni domestiche sono aumentate da 94.804 nel 2015 a 177.647 l'anno scorso (un aumento dell'87,3%), mentre gli incassi sono saliti vertiginosamente da €302.611 nel 2015 a €610.394 nel 2016 (aumento del 101,7%).

Il numero totale di presenze nel 2016 è stato 5.532.490, una lieve diminuzione rispetto al 2015 (5.335.073). I guadagni totali hanno raggiunto i €24,7 milioni, con un incremento del 5,1% rispetto all'anno precedente (€23,5 milioni). Il numero totale di film usciti in Bulgaria nel 2016 è stato pari a 330, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (322). Anche il numero di uscite domestiche è aumentato da 21 a 25. Il prezzo medio del biglietto è lievemente aumentato da €4,40 a €4,48.

L'opera prima di Michaela Komitova, The 11th Grade , un accattivante dramma ambientato in un liceo, è stata la più popolare distribuzione domestica dell'anno, con quasi 98.000 presenze. La commedia di formazione in bianco e nero di Ivaylo Hristov Losers , vincitrice di numerosi premi internazionali, ha seguito il film con 25.500 presenze. La top 3 nazionale viene completata dalla commedia corale di Ivaylo Penchev Holidaymakers , che ha totalizzato più di 18.000 biglietti.

Per quanto riguarda i film stranieri, la lista delle uscite popolari suggerisce che i bulgari sono grandi fan dei film d'animazione. Rogue One: A Star Wars Story è l'unico film live-action tra i primi cinque, dopo L'era glaciale: in rotta di collisione, Pets - Vita da animali, Zootropolis e Angry Birds - Il film .

