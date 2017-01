Berlino completa la selezione Panorama

di Bénédicte Prot

25/01/2017 - Nel programma della seconda grande sezione dell’evento tedesco anche la coproduzione franco-italiana Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino

Dopo l’annuncio, prima di Natale, delle prime selezioni (leggi l’articolo), poi quello della finestra documentari la settimana scorsa (leggi l’articolo), 24 lungometraggi, di cui 15 (co)produzioni europee, sono state aggiunte al programma fiction della sezione Panorama del 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio), che si compone di una finestra centrale e di proiezioni speciali. In tutto, la seconda grande sezione dell’evento tedesco proporrà 51 film rappresentanti 43 paesi, di cui 21 documentari e 36 titoli che avranno qui la loro anteprima mondiale.

Tra gli europei che si aggiungono alla selezione, organizzata quest’anno secondo due assi, Europa, Europa e Mondi neri, sono da citare l’italiano Luca Guadagnino (Amore , A Bigger Splash ) con la coproduzione franco-italiana Chiamami col tuo nome, adattato dal romanzo di André Aciman in collaborazione con James Ivory, e Bruce LaBruce con The Misandrists, prodotto in Germania. Il pubblico del Panorama ritroverà autori familiari: la macedone Teona Mitevska con When the Day Had No Name, il norvegese Ole Giæver con From the Balcony e il suo connazionale Erik Poppe con The King's Choice , campione d’incassi nazionale nel 2016.

Lo spagnolo Eduardo Casanova presenterà invece il suo primo film, Pieles, così come il britannico Francis Lee, invitato con God's Own Country. Figurano inoltre in programma Rekvijem za gospodju J. (Requiem for Mrs. J.) del serbo Bojan Vuletić, con Mirjana Karanović, 1945 dell’ungherese Ferenc Török, e ancora la coproduzione franco-belgo-libanese Insyriated di Philippe Van Leeuw, con Hiam Abbass nel ruolo di una donna presa in ostaggio in un appartamento mentre fuori infuria la guerra.

Panorama (nuove aggiunte)

Chiamami col tuo nome - Luca Guadagnino (Italia/Francia)

1945 - Ferenc Török (Ungheria)

Tiger Girl - Jakob Lass (Germania)

The Misandrists - Bruce LaBruce (Germania)

Fluidø - Shu Lea Cheang (Germania)

God's Own Country - Francis Lee (Regno Unito)

Pieles (Skins) - Eduardo Casanova (Spagna)

Requiem for Mrs. J. (Rekvijem za gospodju J.) - Bojan Vuletić (Serbia/Bulgaria/Macedonia/Russia/Francia)

When the Day Had No Name - Teona Mitevska (Macedonia/Belgio/Slovenia)

From the Balcony (Fra balkongen) - Ole Giaever (Norvegia)

The King's Choice - Erik Poppe (Norvegia/Svezia/Danimarca/Irlanda)

Hostages- Rezo Gigineishvili (Russia/Georgia/Polonia)

Insyriated - Philippe Van Leeuw (Belgio/Francia/Libano)

Headbang Lullaby - Hicham Lasri (Marocco/Francia/Qatar/Libano)

Ciao Ciao - Song Chuan (Cina/Francia)

Inflame (Kaygı) - Ceylan Özgün Özçelik (Turchia)

The Taste of Betel Nut (Bing Lang Xue) - Hu Jia (Hong Kong/Cina)

Berlin Syndrome - Cate Shortland (Australia)

One Thousand Ropes - Tusi Tamasese (Nuova Zelanda)

Como Nossos Pais (Just Like Our Parents) - Laís Bodanzky (Brasile)

Discreet - Travis Mathews (Stati Uniti)

Ghost in the Mountains - Yang Heng (Cina)

Close-Knit (Karera ga Honki de Amu toki wa) - Naoko Ogigami (Giappone)

Vaya - Akin Omotoso (Sudafrica)

Vênus - Filó a fadinha lésbica (Venus - Filly the Lesbian Little Fairy) - Sávio Leite (Brasile) (film supplementare)

Panorama (già annunciati in precedenza)



The Wound - John Trengove (Sudafrica/Germania/Paesi Bassi/Francia)

Vazante - Daniela Thomas (Brasile/Portogallo)

Pendular - Julia Murat (Brasile/Argentina/Francia)

Centaur - Aktan Arym Kubat (Kirghizistan/Francia/Germania/Paesi Bassi)

Honeygiver Among the Dogs - Dechen Roder (Bhutan)

(Tradotto dal francese)