11 nomination ai César per Elle e Frantz

25/01/2017 - I film di Paul Verhoeven e François Ozon staccano Ma Loute, Mal de pierres e Divines nella corsa ai César

Con 11 nomination ciascuno, Elle di Paul Verhoeven (presentato in competizione a Cannes) e Frantz di François Ozon (première a Venezia) dominano la lista dei selezionati per i César 2017 che saranno assegnati il 24 febbraio. Seguono altri tre film passati per la Croisette: Ma Loute di Bruno Dumont con nove nomination, Mal de pierres di Nicole Garciacon otto e Divines di Houda Benyamina con sette. Questi cinque lungometraggi si disputeranno il titolo di miglior film francese dell’anno con Les Innocentes di Anne Fontaine (quattro nomination) e Victoria di Justine Triet (cinque nomination).

Tra le sette aspiranti alla corona di miglior attrice figurano due vecchie vincitrici: Isabelle Huppert (incoronata nel 1996 e nominata per la sedicesima volta) che è stata selezionata per Elle e Marion Cotillard (vincitrice nel 2008) in corsa con Mal de pierres. Cinque attrici puntano invece al titolo per la prima volta: le giovani Judith Chemla (Une vie ) e Soko (La Danseuse ), la belga Virginie Efira (Victoria), Marina Foïs (Irréprochable ) e la danese Sidse Babett Knudsen (che aveva ottenuto l’anno scorso il César del miglior ruolo secondario e in lizza con 150 milligrammi ).

Sul fronte maschile, il titolo sarà conteso da tre vecchi vincitori: François Cluzet (che aveva vinto nel 2007 ed è nominato per la sesta volta) in corsa per Il medico di campagna , Omar Sy (vincitore nel 2012) in lizza per Chocolat e Pierre Niney (consacrato nel 2015) che è stato selezionato per Frantz. Se la vedranno con quattro attori che non hanno mai ricevuto il premio: Fabrice Luchini (nominato per la sesta volta con Ma Loute), Pierre Deladonchamps (Le Fils de Jean ), Nicolas Duvauchelle (Je ne suis pas un salaud ) e Gaspard Ulliel (E’ solo la fine del mondo ).

Si segnala inoltre la presenza di sei film europei tra i sette nominati al César del miglior film straniero: Io, Daniel Blake dell’inglese Ken Loach, Tony Erdmann della tedesca Maren Ade, Un padre, una figlia del rumeno Cristian Mungiu, La ragazza senza nome dei belgi Luc e Jean-Pierre Dardenne, e le coproduzioni Aquarius del brasiliano Kleber Mendonça Filho ed E’ solo la fine del mondo del canadese Xavier Dolan.

Le nomination:

Miglior film

Divines - Houda Benyamina

Elle - Paul Verhoeven

Frantz - François Ozon

Les Innocentes - Anne Fontaine

Ma Loute - Bruno Dumont

Mal de pierres - Nicole Garcia

Victoria - Justine Triet

Miglior attrice

Judith Chemla - Une vie

Marion Cotillard - Mal de pierres

Virginie Efira - Victoria

Marina Foïs - Irréprochable

Isabelle Huppert - Elle

Sidse Babett Knudsen - 150 milligrammi

Soko - La Danseuse

Miglior attore

François Cluzet - Il medico di campagna

Pierre Deladonchamps - Le Fils de Jean

Nicolas Duvauchelle - Je ne suis pas un salaud

Fabrice Luchini - Ma Loute

Pierre Niney - Frantz

Omar Sy - Chocolat

Gaspar Ulliel - E’ solo la fine del mondo

Miglior regia

Houda Benyamina - Divines

Paul Verhoeven - Elle

François Ozon - Frantz

Anne Fontaine - Les Innocentes

Xavier Dolan - E’ solo la fine del mondo

Bruno Dumont - Ma Loute

Nicole Garcia - Mal de pierres

Miglior sceneggiatura originale

Romain Compingt, Houda Benyamina, Malik Rumeau - Divines

Solveig Anspach, Jean-Luc Gaget - L'effetto acquatico

Sabrina B. Karine, Alice Vial, Pascal Bonitzer, Anne Fontaine - Les Innocentes

Bruno Dumont - Ma Loute

Justine Triet - Victoria

Miglior adattamento

David Birke - Elle

Séverine Bosschem, Emmanuelle Bercot - 150 milligrammi

François Ozon - Frantz

Céline Sciamma - La mia vita di zucchina

Nicole Garcia, Jacques Fieschi - Mal de pierres

Katell Quillévéré, Gilles Taurand - Riparare i viventi

Miglior attrice non protagonista

Nathalie Baye - E’ solo la fine del mondo

Valeria Bruni Tedeschi - Ma Loute

Anne Consigny - Elle

Déborah Lukumuena - Divines

Mélanie Thierry - La Danseuse

Miglior attore non protagonista

Vincent Lacoste - Victoria

Melvil Poupaud - Victoria

Laurent Lafitte - Elle

James Thierrée - Chocolat

Gabriel Arcand - Le Fils de Jean

Vincent Cassel - E’ solo la fine del mondo

Miglior promessa femminile

Oulaya Amamra - Divines

Paula Beer - Frantz

Lily-Rose Depp - La Danseuse

Noémie Merlant - Le Ciel attendra

Raph - Ma Loute

Miglior promessa maschile

Damien Bonnard - Rester Vertical

Niels Schneider - Diamant noir

Corentin Fila - Quando hai 17 anni

Kacey Mottet-Klein - Quando hai 17 anni

Jonas Bloquet - Elle

Miglior opera prima

Cigarettes et chocolat chaud - Sophie Reine

La Danseuse - Stéphanie Di Giusto

Diamant noir - Arthur Harari

Divines - Houda Benyamina

Rosalie Blum - Julien Rappeneau

Miglior film documentario

Dernières nouvelles du Cosmos - Julie Bertuccelli

Fuocoammare - Gianfranco Rosi

Merci Patron! - François Ruffin

Swagger - Olivier Babinet

Voyage à travers le cinéma français - Bertrand Tavernier

Migliro film d’animazione - lungometraggio

La Jeune Fille sans mains - Sébastien Laudenbach

La mia vita di zucchina - Claude Barras

La tartaruga rossa - Michael Dudok de Wit

Miglior fotografia

Stéphane Fontaine - Elle

Pascal Marti - Frantz

Caroline Champetier - Les Innocentes

Guillaume Deffontaines - Ma Loute

Christophe Beaucarne - Mal de pierres

Miglior montaggio

Loic Lallemand, Vincent Trincon - Divines

Job Ter Burg - Elle

Laure Gardette - Frantz

Xavier Dolan - E’ solo la fine del mondo

Simon Jacquet - Mal de pierres

Miglior musica originale

Gabriel Yared - Chocolat

Ibrahim Maalouf - Dans les forêts de Sibérie

Anne Dudley - Elle

Philippe Rombi - Frantz

Sophie Hunger - La mia vita di zucchina

Miglior suono

Brigitte Taillandier, Vincent Guillon, Stéphane Thiébaut - Chocolat

Jean-Paul Mugel, Alexis Place, Cyril Holtz, Damien Lazzerini - Elle

Martin Boissau, Benoît Gargonne, Jean-Paul Hurier - Frantz

Jean-Pierre Duret, Sylvain Malbrant, Jean-Pierre Laforce - Mal de pierres

Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier - L'Odyssée

Migliori costumi

Anaïs Romand - La Danseuse

Pascaline Chavanne - Frantz

Catherine Leterrier - Mal de Pierres

Alexandra Charles - Ma Loute

Madeline Fontaine - Une vie

Miglior scenografia

Jérémie D. Lignol - Chocolat

Carlos Conti - La Danseuse

Michel Barthélémy - Frantz

Riton Dupire-Clément - Ma Loute

Katia Wyszkop - Planetarium

Miglior film di cortometraggio

Après Suzanne - Félix Moati

Au bruit des clochettes - Chabname Zariab

Chasse royale - Lisa Akoka e Romane Gueret

Maman(s) - Maïmouna Doucouré

Vers la tendresse - Alice Diop

Miglior film d’animazione - cortometraggio

Café froid - François Leroy, Stéphanie Lansaque

Ce qui a deux âmes - Fabrice Luang-Vija

Journal animé - Donato Sansone

Peripheria - David Coquart-Dassault

Miglior film straniero

Aquarius - Kleber Mendonça Filho (Brasile/Francia)

Io, Daniel Blake - Ken Loach (Regno Unito/Francia/Belgio)

Toni Erdmann - Maren Ade (Germania/Austria)

Un padre, una figlia - Cristian Mungiu (Romania/Francia/Belgio)

La ragazza senza nome - Luc e Jean-Pierre Dardenne (Belgio/Francia)

E’ solo la fine del mondo - Xavier Dolan (Canada/Francia)

Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan (Stati Uniti)

