Bye Bye Germany e Insyriated alla Berlinale

di Aurore Engelen

25/01/2017 - I nuovi film di Sam Garbarski e Philippe Van Leeuw saranno presentati alla 67a edizione della Berlinale che si terrà dal 9 al 19 febbraio

Bye Bye Germany e Insyriated, ossia i nuovi film di Sam Garbarski (Vijay, il mio amico indiano , Quartier Lointain , Irina Palm ) e Philippe Van Leeuw, saranno presentati in anteprima mondiale alla Berlinale.

Bye Bye Germany, selezionato nella sezione Berlinale Special Gala, ha per protagonisti gli attori tedeschi Moritz Bleibtreu (già visto in Vijay, il mio amico indiano) e Antje Traue (Man of Steel, Criminal). Il film è ambientato nel 1946 a Francoforte, nel Campo degli sfollati. David Behrmann e i suoi sei amici hanno un solo obiettivo: l’America! Ma per emigrare ci vogliono i soldi, molti soldi. Non importa, “Hitler è morto, ma noi siamo ancora qua”. Inventando numeri incredibili, vendono porta a porta biancheria per la casa ai tedeschi. Ma David è raggiunto da un passato oscuro. Viene quindi interrogato da una misteriosa cacciatrice di nazisti americana, il maggiore Marlene Frederick…

Prodotto da Entre Chien et Loup, In Good Company e Samsa Film, Bye Bye Germany è sostenuto dal CCA, screen.brussels, il Tax shelter ed Eurimages. Il film è venduto nel mondo da The Match Factory e distribuito in Germania da X-Verleih (aprile) e in Francia da BAC.

Insyriated è il secondo film di Philippe van Leeuw (dopo il magnifico Le Jour où Dieu est parti en voyage nel 2008) e sarà presentato in prima mondiale nella sezione Panorama. Ancorato a un’attualità bruciante, il film racconta la situazione di una famiglia in Siria: restare rinchiusi giorno e notte, non uscire, non osare neanche guardare di fuori. Non è il carcere, ma la vita quotidiana di una famiglia a Damasco, in piena guerra. Una famiglia come tante che fa il possibile per sopravvivere, giorno dopo giorno…

Insyriated è prodotto da Altitude 100 Production e Liaison Cinématographique, in coproduzione con Minds Meet, Né à Beyrouth e Versus Production. E' inoltre sostenuto dal CCA, il Tax Shelter ed Eurimages. Il film è distribuito in Belgio da O’Brother Distribution, in Francia da KMBO e venduto nel mondo da Films Boutique.

(Tradotto dal francese)