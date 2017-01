Ildiko Enyedi e Ferenc Török selezionati a Berlino

di Fabien Lemercier

26/01/2017 - Con On Body and Soul in competizione ufficiale e 1945 al Panorama, il cinema ungherese è ben rappresentato a Berlino

Il cinema ungherese sarà in vetrina in competizione ufficiale e al Panorama del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017).

In corsa per l'Orso d'Oro, Ildikó Enyedi farà il suo grande ritorno con On Body and Soul (leggi l'articolo), 18 anni dopo la sua ultima opera cinematografica, Simon the Magician (in competizione a Locarno nel 1999). Caméra d'Or a Cannes nel 1989 con My 20th Century, il cineasta è anche passato due volte per la competizione veneziana (The Magic Hunter nel 1994 e Tamas and Juli nel 1997). Interpretato da Géza Morcsányi, Szandra Borbély e Zoltán Schneider, On Body and Soul, la cui sceneggiatura è scritta dalla regista, è centrato su due persone introverse che scoprono per caso di condividere lo stesso sogno... Prodotto da Mónika Mécs, András Muhi e Erno Mesterházy per Inforg-M&M Film con il sostegno dell’Hungarian Film Fund, il lungometraggio è venduto nel mondo dai tedeschi di Films Boutique.

Al Panorama sarà proiettato 1945 di Ferenc Török (articolo), sesto lungometraggio del regista apprezzato soprattutto per la trilogia Moscow Square (2001) - Eastern Sugar (2004) - Overnight (2007). La trama tratta di "profitti illeciti" durante la guerra ed è ambientata nell’estate del 1945 in un villaggio ungherese, dove due ebrei ortodossi compaiono dal nulla mentre sono in corso i preparativi del matrimonio del figlio dell’influente segretario comunale. Prodotto da Ivan Angelusz e Peter Reich per Katapult Film, 1945 ha beneficiato del sostegno dell’Hungarian Film Fund, che guida anche le vendite internazionali.

