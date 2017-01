Sette nomination al Premio del cinema svizzero per The Divine Order di Petra Volpe

di Giorgia Del Don

26/01/2017 - The Divine Order di Petra Volpe è stato plebiscitato dall’Accademia del Cinema Svizzero che gli regala ben sette nomination in cinque categorie

Come consuetudine le Giornate di Soletta hanno ospitato un evento molto atteso dal cinema svizzero: la Notte delle nomination al Premio del cinema svizzero la cui cerimonia di premiazione si terrà il 24 marzo al Bâtiment des Forces Motrices di Ginevra. 98 i film iscritti quest’anno in 12 categorie e visionati dai 350 membri dell’Accademia del Cinema Svizzero.

Grande favorito con sette nomination: miglior film, sceneggiatura, interprete femminile (Marie Leuenberg) e maschile (Max Simonischek), e ben tre per la miglior interpretazione da non protagonista (Therese Affolter, Rachel Braunschweig, Sibylle Brunner), The Divine Order di Petra Volpe presentato in prima mondiale proprio alle Giornate di Soletta.

Segue molto da vicino l’intrigante commedia Aloys del giovane Tobias Nölle (premiato con il FIPRESCI Award nella sezione Panorama della Berlinale), con cinque importanti nomination: miglior film, interpretazione femminile (Tilde von Overbeck), musica da film (Beat Jegen e Tom Huber), fotografia (Simon Guy Fässler) e montaggio (lo stesso Tobias Nölle).

L’adorabile e premiatissimo La mia vita di zucchina di Claude Barras si aggiudica quanto a lui tre nomination: miglior film, musica da film (Sophie Hunger) e montaggio (Marie-Eve Hildbrand, Marina Rosset e Valentin Rotelli).

A competere anche loro nell’importante categoria miglior film Marija di Michael Koch e Un juif pour l’exemple di Jacob Berger (entrambi presentati in prima mondiale al Festival del Film Locarno), nominato anche nella categoria miglior sceneggiatura e miglior interpretazione maschile per il mitico Bruno Ganz.

Nella categoria documentari il grande favorito è il potente Cahier Africain di Heidi Specogna: miglior documentario, musica (Peter Scherer) e montaggio (Kaya Inan). A contendersi il Quartz come miglior documentario insieme a Cahier Africain due altre registe donne: Eva Vitija con My Life as a Film-How My Father Tried To Capture Happiness e Susanne Regina Meurer con Raving Iran , senza dimenticare Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté di Nicolas Wadimoff e Europe, She Loves del giovane Jan Gassmann (nominato anche nella categoria miglior fotografia - Ramòn Giger - insieme al già citato Aloys e Miséricorde di Fulvio Bernasconi la cui fotografia è affidata a Filip Zumbrunn).

Una sola nomination invece per il romando Moka di Frédéric Mermoud (miglior sceneggiatura), Sketches of Lou dell’esordiente Lisa Blatter (miglior interpretazione femminile per Esmée Liliane Amuat), e Frog di Jann Preuss (miglior interpretazione maschile per Urs Jucker) presentato in prima mondiale a Soletta.

Miglior film

Aloys - Tobias Nölle

The Divine Order - Petra Volpe

La mia vita di zucchina - Claude Barras

Marija - Michael Koch

Un juif pour l’exemple - Jacob Berger

Miglior documentario

Cahier africain - Heidi Specogna

My Life as a Film-How My Father Tried To Capture Happiness - Eva Vitija

Europe, She Loves - Jan Gassmann

Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté - Nicolas Wadimoff

Raving Iran - Susanne Regina Meures

Miglior cortometraggio

Bon voyage - Marc Raymond Wilkins

Le femme et le TGV - Timo von Gunten

Le don - Sophie Perrier

Nirin - Josua Hotz

Opération commando - Jan Czarlewski

Miglior film d’animazione

Analysis Paralysis - Anete Melece

Au revoir Balthazar - Rafael Sommerhalder

Bein Wind und Wetter - Remo Scherrer

Migliore sceneggiatura

Petra Volpe - The Divine Order

Frédéric Mermoud - Moka

Jacob Berger, Aude Py - Un juif pour l’exemple

Migliore interprete femminile

Marie Leuenberger (Nora) - The Divine Order

Esmée Liliane Amuat (Lou) - Sketches of Lou

Tilde von Overbeck (Vera) - Aloys

Migliore interprete maschile

Bruno Ganz (Arthur Bloch) - Un juif pour l’exemple

Urs Jucker (Jonas) - Frog

Max Simonischek (Hans) - The Divine Order

Migliore interpretazione da non protagonista

Therese Affolter (Frau Dr. Wipf) - The Divine Order

Rachel Braunschweig (Theresa) - The Divine Order

Sibylle Brunner (Vroni) - The Divine Order

Migliore musica da film

Beat Jegen, Tom Huber - Aloys

Peter Scherer - Cahier africain

Sophie Hunger – La mia vita di zucchina

Migliore fotografia

Simon Guy Fässler - Aloys

Ramòn Giger - Europe, She loves

Filip Zumbrunn - Miséricorde

Miglior montaggio

Tobias Nölle - Aloys

Kaya Inan - Cahier africain

Marie-Eve Hildbrand, Marina Rosset, Valentin Rotelli - La mia vita di zucchina

Miglior film di diploma

Digital Immigrants - Norbert Kottmann, Dennis Stauffer

Hypertrain - Etienne Kompis, Fela Bellotto

Ivan’s Need - Manuela Leuenberger, Veronica L. Montaño, Lukas Suter