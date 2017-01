Heartstone trionfa a Premiers Plans

di Fabien Lemercier

30/01/2017 - Il film dell’islandese Gudmundur Arnar Gudmundsson ha vinto il Gran Premio e il Premio del pubblico. Gli spettatori di Angers scelgono Patients

Trionfo al 29° Festival Premiers Plans di Angers di Heartstone dell’islandese Gudmundur Arnar Gudmundsson che si è aggiudicato due premi maggiori: il Gran Premio (assegnato da una giuria presieduta dall’attore francese Lambert Wilson) e il Premio del pubblico. Scoperta ai Venice Days e proiettata a Toronto, questa coproduzione islandese-danese incentrata su due adolescenti e sul delicato passaggio all’età adulta, è stata già premiata a Varsavia, Lubecca, Salonicco, Copenhagen e Tromso. Le vendite internazionali sono guidate dai tedeschi di Films Boutique.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I premi per l’interpretazione femminile e maschile sono andati a due interpreti dello stesso film: Margarita Breitkreiz e Georg Friedrich per Marija dello svizzero Michael Koch. Svelato in competizione a Locarno e passato anche per Toronto, il film prodotto dalla Germania e la Svizzera è venduto nel mondo dalla società francese Luxbox.

La sezione competitiva dedicata alle opere prime francesi ha visto il premio del pubblico assegnato al formidabile Patients del duo Grand Corps Malade - Mehdi Idir che sta riscuotendo un gran successo a tutte le sue anteprime, prima dell’uscita francese con Gaumont il 1° marzo prossimo. Il premio Jean-Claude Brialy è andato a Paris la blanche di Lidia Leber Terki (rivelazione del festival Black Nights di Tallin e che sarà distribuito in Francia il 29 marzo via ARP Sélection).

Quanto ai cortometraggi, la coproduzione ucraino-iraniana Posle di Hanna Jalili si è aggiudicata il Gran Premio della Giuria della competizione europea, mentre il pubblico ha premiato il film britannico Jacked di Rene Pannevis. Chasse royale del duo Lisa Akola - Romane Guéret ha conquistato la giuria della sezione dei corti francesi, mentre gli spettatori hanno optato per L’âge des sirènes di Héloïse Pelloquet. Infine, il film ungherese Balkon di Dagid Dell’Edera ha trionfato presso la giuria del programma dei cortometraggi d’animazione, mentre la competizione dei film di scuola europei ha visto trionfare la Russia con Fedor’s journey through Moscow at the turn of the XXI century di Aksinya Gog.

Palmarès

Opere prime di lungometraggio europee

Gran Premio della Giuria

Heartstone - Gudmundur Arnar Gudmundsson (Islanda/Danimarca)

Premio del Pubblico

Heartstone - Gudmundur Arnar Gudmundsson

Opere prime di lungometraggio francesi

Premio del Pubblico

Patients - Grand Corps Malade e Mehdi Idir (Francia)

Premio Jean-Claude Brialy

Paris la blanche - Lidia Leber Terki (Francia)

Premio CCAS

Compte tes blessures - Morgan Simon (Francia)



Opere prime di cortometraggio europee

Gran Premio della Giuria

Posle - Hanna Jalili (Ucraina/Iran)

Premio del Pubblico

Jacked - Rene Pannevis (Gran Bretagna)

Opere prime di cortometraggio francesi

Gran Premio della Giuria

Chasse royale - Lisa Akola e Romane Guéret

Premio del Pubblico

L’âge des sirènes - Héloïse Pelloquet

Premio dei bibliotecari dei cortometraggi francesi

Koropa - Laura Henno

Opere prime di cortometraggio d’animazione europee - Disegni animati



Gran Premio della Giuria

Balkon - Dagid Dell’Edera (Ungheria)

Menzione speciale

Ayny - Ahmas Saleh (Germania)

Premio formato Corto

La table - Eugène Boitsov (Francia)

Film di scuola europei

Gran Premio della Giuria

Fedor’s journey through Moscow at the turn of the XXI century - Aksinya Gog (Russia)

Premio del Pubblico

Cieplo-Zimmo - Marta Prus (Polonia)

Premio Arte

I made you, I kill you - Alexandru Petru Badelita (Francia)

Premio degli studenti di Angers

Fedor’s journey through Moscow at the turn of the XXI century - Aksinya Gog

Premio della creazione musicale - cortometraggio

Simon Halsberghe per Kitten Instinct di Liesbeth Eeckman (Belgio)

Premio dell’interpretazione femminile - cortometraggio francese

Camille Goudeau - Blind sex di Sarah Santamaria-Mertens (Francia)

Menzione Speciale della Giuria

Tatiana Iekel in Toate fluviile curg in mare di Alexandru Badea (Romania)

Premio dell’interpretazione maschile - cortometraggio francese

Eddhy Dupont in Chasse royale di Lisa Akola e Romane Guéret (Francia)

Menzione Speciale della Giuria

Mattis Durand in L’âge des sirènes - Héloïse Pelloquet (Francia)

Lettura di sceneggiature

Premio del Pubblico a una prima sceneggiatura di lungometraggio

Petite sauvage - Emma Benestan

Premio Fondation Visio a una prima sceneggiatura di lungometraggio

Pearl - Elsa Amiel

Premio del Pubbico a una prima sceneggiatura di cortometraggio

FC Zagora - Yves Piat

Premio Saftas/Erasmus a un lungometraggio europeo

Heartstone - Gudmundur Arnar Gudmundsson

(Tradotto dal francese)