Il film svedese The Nile Hilton Incident vince al Sundance

di Fran Royo

30/01/2017 - Sei titoli europei hanno vinto premi nelle competizioni World Cinema Dramatic e World Cinema Documentary alla 33ma edizione dell'evento americano

La 33ma edizione del Sundance Film Festival, che si è tenuta a Park City, Utah, dal 19 al 29 gennaio, ha annunciato i suoi vincitori, ma nonostante la sfilza di titoli europei tra i concorrenti (vedi news), troviamo solo sei produzioni o co-produzioni europee premiate nelle competizioni World Cinema Dramatic e World Cinema Documentary.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nella competizione World Cinema Dramatic, il Gran Premio della Giuria è andato al terzo film del regista svedese Tarik Saleh, The Nile Hilton Incident ; Saleh è stato il primo concorrente svedese al primo premio dopo nove anni (vedi news) ed è uscito vittorioso alla fine, con questo dramma poliziesco ambientato al Cairo, che ruota intorno alla rivoluzione egiziana del 2011. Nella stessa competizione, il regista britannico Francis Lee ha vinto il Premio alla Regia per il suo dramma romantico ambientato in Yorkshire God’s Own Country (vedi news). Il Premio Speciale della Giuria per la Fotografia è andato a Manu Dacosse per la produzione tedesca Axolotl Overkill , opera prima di Helene Hegemann, che ha gareggiato assieme ad altri nove titoli tedeschi (vedi news).

Nella competizione World Cinema Documentary, il titolo danese Last Men in Aleppo di Feras Fayyad e Steen Johannessen, che narra degli ultimi residenti rimasti nella città siriana mentre si preparano a un assedio, ha vinto il Gran Premio della Giuria. Otto produzioni o co-produzioni francesi hanno partecipato al festival americano quest'anno (vedi news), ma quella di maggior successo è stata il ritratto della vita e della carriera di Winnie Madikizela Mandela, Winnie, che è valso a Pascale Lamche il Premio alla Regia. Infine, la fotografia di Rodrigo Trejo Villanueva ha vinto il Premio Speciale della Giuria per la co-produzione indiana-tedesco-finlandese Machines di Rahul Jain.

Di seguito la lista completa dei vincitori europei al Sundance Film Festival:

Competizione World Cinema Dramatic

Gran Premio della Giuria

The Nile Hilton Incident - Tarik Saleh (Svezia)

Premio alla Regia

Francis Lee - God’s Own Country (Regno Unito)

Premio Speciale della Giuria alla Fotografia

Manu Dacosse - Axolotl Overkill (Germania)

Competizione World Cinema Documentary

Gran Premio della Giuria

Last Men in Aleppo - Feras Fayyad (Danimarca)

Premio alla Regia

Pascale Lamche - Winnie (Francia)

Premio Speciale della Giuria alla Fotografia

Rodrigo Trejo Villanueva - Machines (India/Germania/Finlandia)

(Tradotto dall'inglese)