Constantin Popescu è in post-produzione con Pororoca

di Stefan Dobroiu

31/01/2017 - Il film interpretato da Bodgan Dumitrache è incentrato su un evento drammatico della vita di una famiglia

Sette anni dopo Principles of Life , vincitore del Premio alla Miglior Regia al Transilvania International Film Festival 2010, Constantin Popescu sta per ultimare la post-produzione del suo dramma familiare Pororoca. Produzione Scharf Film realizzata in co-produzione con Irrévérence Films (Francia), Pororoca è prodotto da Liviu Mărghidan, che è anche il direttore della fotografia del film. La post-produzione dovrebbe concludersi tra due mesi.

Sceneggiato da Popescu, la sceneggiatura è incentrata su Tudor e Cristina, coppia sposata che vive una vita felice insieme con i due figli, Maria e Ilie. Un giorno, Tudor è al parco con i bambini, e quando il padre si distrae per un istante, succede qualcosa che cambierà la vita della famiglia per sempre. Le parti principali sono interpretate da Bogdan Dumitrache (Il caso Kerenes ), Iulia Lumânare, Constantin Dogioiu, Elvira Deatcu, Dragoş Olaru e Ioana Flora.

Il progetto da €700.000 è stato girato principalmente a Bucarest, nell'arco di 50 giorni da giugno a ottobre 2016. Pororoca ha ricevuto circa €210.000 dal Romanian National Film Center; ha inoltre ricevuto il sostegno finanziario del CNC francese e di Eurimages.

Alla domanda sul perché abbia scelto di chiamare il suo film come il fenomeno naturale amazzonico altamente distruttivo, Popescu risponde: "Ci sono persone che non riescono a vivere senza una risposta. Ho scelto questo titolo perché Tudor, il protagonista, è una di queste persone, e la sua ricerca ha qualcosa di simile alla potenza di questo fenomeno". Il regista descrive anche il suo progetto come un'esplorazione della colpa. "Ciò che mi ha attratto della storia è stato il modo in cui i personaggi cercano di comunicare quando la comunicazione è apparentemente impossibile", conclude il regista.

(Tradotto dall'inglese)