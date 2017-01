Pedro Almodóvar presidente di giuria a Cannes

di Fabien Lemercier

31/01/2017 - Il cineasta spagnolo guiderà la giuria della 70a edizione (dal 17 al 28 maggio 2017) del prestigioso Festival di Cannes

Per la prima volta, la giuria della competizione del Festival di Cannes sarà presieduta da un regista spagnolo: sarà Pedro Almodóvar a ricoprire l’incarico alla 70a edizione (dal 17 al 28 maggio 2017) della più importante manifestazione cinematografica del mondo. Succede in questo ruolo all’australiano George Miller, che ha presieduto la giuria dell’edizione 2016 del festival guidato dal duo Pierre Lescure (presidente) - Thierry Frémaux (delegato generale).

Membro della giuria cannense nel 1992, Pedro Almodóvar ha partecipato cinque volte alla competizione ufficiale sulla Croisette con Tutto su mia madre nel 1999 (premio della regia), Volver nel 2006 (premio della sceneggiaura e premio collettivo per l’interpretazione femminile), Gli abbracci spezzati nel 2009, La pelle che abito nel 2011 e Julieta nel 2016. La mala educación aveva inoltre aperto fuori concorso il Festival di Cannes nel 2004. Ricordiamo che il cineasta ha vinto due Oscar nelle categorie miglior film in lingua straniera nel 2000 (Tutto su mia madre) e miglior sceneggiatura originale nel 2003 (Parla con lei ), ed è anche stato in concorso a Berlino nel 1990 con Légami! e a Venezia nel 1988 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi (dove ottenne l'Osella della miglior sceneggiatura).

Pedro Almodóvar, definito da Lescure e Frémaux "un artista unico che gode di un’immensa popolarità" e la cui "opera si è già iscritta per sempre nella storia del cinema", ha commentato così la sua designazione a capo della giuria della competizione cannense: "Sono molto contento di festeggiare il 70° anniversario del Festival di Cannes da una posizione così privilegiata. Sono riconoscente e onorato e un po’ nervoso! Essere presidente di giuria è una grande responsabilità e spero di essere all’altezza delle circostanze. Posso dirvi che mi dedicherò anima e corpo a questo compito, che è al contempo un piacere e un privilegio".

(Tradotto dal francese)