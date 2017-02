Nuova Convenzione sulla Co-produzione Cinematografica firmata al CineMart di Rotterdam

di Vitor Pinto

31/01/2017 - La nuova versione della convenzione originaria del 1992 si apre ai Paesi non europei

Ieri sera, al mercato CineMart del 46° International Film Festival Rotterdam ha avuto luogo la firma della Convenzione sulla Co-produzione Cinematografica riveduta del Consiglio d'Europa. Si tratta di una nuova versione della precedente del 1992, progettata per l'era digitale tramite la definizione di un contesto giuridico e finanziario aggiornato per i produttori provenienti da diversi Paesi che intendono cooperare alla produzione di un film.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Insieme con il lavoro svolto dal fondo Eurimages del Consiglio d'Europa, la convenzione, fin dal 1992, è stata determinante nel rendere la co-produzione internazionale il meccanismo di finanziamento di base dell'industria cinematografica europea. Ma il mondo digitale in cui viviamo e i rapidi cambiamenti del settore sono stati una forza trainante del processo di aggiornamento al fine di "renderla idonea alle nuove opportunità e sfide che ci attendono", come affermato da Doreen Boonekamp, ​​il cui Netherlands Film Fund era una delle istituzioni presenti al momento della firma.

In un'epoca in cui le frontiere vengono chiuse e si erigono muri, la nuova convenzione fa un passo avanti verso la cooperazione internazionale con l'apertura ai Paesi non europei per la prima volta.

Creato nel 1989, Eurimages ha contribuito a un totale di circa €540 milioni in finanziamenti per 1.810 co-produzioni europee (che comprendono film di finzione, d'animazione e documentari). Nel corso degli ultimi 27 anni, nove co-produzioni Eurimages hanno vinto un Academy Award nella categoria Miglior Film Straniero, mentre otto titoli hanno ricevuto l'ambita Palma d'Oro a Cannes.

(Tradotto dall'inglese)