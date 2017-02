Il Festival del Film d'Amore di Mons annuncia il programma della sua 33a edizione

di Aurore Engelen

01/02/2017 - Oltre a tre anteprime belghe (Mon Ange, Chez Nous e Paris Pieds Nus), il festival continua a esplorare le cinematografie del mondo per guardare l’amore da ogni angolazione

Per la sua 33a edizione, il Festival Internazionale del Film d'Amore di Mons (10-17 febbraio) ha in serbo qualche bella esclusiva belga e un solido programma internazionale. In Competizione Internazionale ritroviamo 11 film tra cui Planetarium di Rebecca Zlotowski (Francia), con Natalie Portman e Lily-Rose Depp, presentato quest’anno a Cannes (Un certain regard), ma anche La vita possibile dell’italiano Ivano De Matteo (I nostri ragazzi ), con Valeria Golino, Le Parc del giovane regista francese Damien Manivel, Marija di Michael Koch (Germania/Svizzera), dramma sull’immigrazione proiettato a Locarno l’estate scorsa, Waldstille del regista olandese Martijn Maria Smits (rivelatosi con C'est déjà l'été ) e Porto di Gabe Klinger, una coproduzione tra Francia, Polonia, Portogallo e Stati Uniti. Figura inoltre in Competizione Internazionale un titolo belga, Mon Ange, il nuovo film di Harry Cleven, che non si era più visto da Trouble nel 2005, una storia d’amore fantastica e impossibile tra una ragazza cieca e un ragazzo invisibile.

Il festival punta i riflettori anche sul cinema belga con anteprime prestigiose, a partire da quella di Chez Nous di Lucas Belvaux, il nuovo film polemico del regista belga che segue la traiettoria di una giovane infermiera amata da tutti (Emilie Dequenne) che si presenta quasi suo malgrado alle elezioni comunali sotto la bandiera di un partito di estrema destra. Proiettato questa settimana a Rotterdam, il film esce a fine febbraio in Belgio. Il FIFA sarà anche l’occasione per scoprire, sempre in anteprima belga, Paris Pieds Nus , la nuova opera burlesca del duo Dominique Abel & Fiona Gordon, con la compianta Emmanuelle Riva. Il festival offrirà inoltre la possibilità di rivedere prima della sua uscita l’8 marzo prossimo Noces , il nuovo sconvolgente film di Stephan Streker.

(Tradotto dal francese)