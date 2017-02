Luxbox punta su Barrage di Laura Schroeder

di Fabien Lemercier

02/02/2017 - La giovane società venderà a Berlino il film della lussemburghese che sarà presentato al Forum, ma anche i prossimi Bruno Dumont e Sharunas Bartas

Fondata nell’ottobre 2015, la società parigina di vendite internazionali Luxbox si è fatta rapidamente spazio tra gli operatori, in particolare con Hedi di Mohamed Ben Attia, Apprentice di Boo Junfeng e Mimosas di Oliver Laxe. E la struttura guidata da Fiorella Moretti e Hedi Zardi sbarcherà all'European Film Market del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017) con alcuni pezzi forti.

Luxbox potrà contare su Barrage della lussemburghese Laura Schroeder che avrà la sua prima mondiale a Berlino nella sezione Forum. Interpretato da Lolita Chammah, Themis Pauwels e Isabelle Huppert, il film (su sceneggiatura della cineasta e di Marie Nimier) vede Catherine, una giovane donna di 30 anni, tornare in Lussemburgo per riallacciare con sua figlia Alba che ora ha dieci anni e che aveva affidato neonata a sua madre Élisabeth. Alba è fredda e distante con questa estranea che riappare nella sua vita. Un giorno, quando finalmente Élisabeth permette a Catherine di passare qualche ora con sua figlia, Alba si fa male al braccio. Temendo la reazione di Élisabeth, Catherine prende Alba e la porta nello chalet di famiglia... Un lungometraggio prodotto da Red Lion con Entre Chien et Loup e Mact Productions.

Nella line-up berlinese di Luxbox si distinguono altri due titoli interessanti in post-produzione. Girato nella massima discrezione l’estate scorsa, Jeannette di Bruno Dumont è annunciato come una commedia musicale sulla giovinezza di Giovanna d’Arco. Questa produzione guidata da 3 B con Arte avrà una versione cinema e una TV come fu il caso di P'tit Quinquin. Ricordiamo che Bruno Dumont ha partecipato tre volte alla competizione cannense (con L’Humanité e Flanders , vincitori del Gran Premio nel 1999 e nel 2006, e con Ma Loute l'anno scorso). Sulla Croisette ha anche ottenuto una menzione speciale della Caméra d’Or nel 1997 con La vie de Jésus, e ha presentato Hors Satan al Certain Regard nel 2011, e P'tit Quinquin alla Quinzaine des réalisateurs 2014. Bruno Dumont è stato inoltre in concorso una volta a Venezia (Twentynine Palms nel 2003) e a Berlino (Camille Claudel, 1915 nel 2013).

All'EFM, Luxbox prevenderà anche Frost, nono lungo del lituano Sharunas Bartas, altro habitué dei grandi festival (in competizione a Venezia nel 2000, a Cannes al Certain Regard nel 1996 e 1997 e alla Quinzaine des réalisateurs 2005 e 2015, al Forum della Berlinale nel 1992 e 2010). Nel cast della sua nuova opera attualmente in post-produzione, figurano Mantas Janciauskas, la francese Vanessa Paradis e il polacco Andrzej Chyra. Scritta dal regista con Anna Cohen-Yanay, la sceneggiatura è centrata su una giovane lituana che cerca di capire la guerra per capire il suo popolo, e che si unisce a una coppia di giornalisti che accompagnano un convoglio che trasporta aiuti umanitari dalla Lituania all’Ucraina. Frost è prodotto da Studija Kinema con KinoElektron, Reborn Production, Insightmedia Ltd/Tato Film e Donten&Lacroix.

Si segnala infine una proiezione di mercato per Marija dello svizzero Michael Koch. Svelato in competizione a Locarno e passato anche per Toronto, il film prodotto dalla Germania e la Svizzera ha ricevuto di recente i premi dell’interpretazione femminile e maschile al Festival Premiers Plans di Angers.

