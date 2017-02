Il Solinas a La Maddalena per un Centro di alta formazione

di Camillo De Marco

02/02/2017 - Il Premio di sceneggiatura ha organizzato a Sassari un laboratorio di co-progettazione a cui hanno partecipato studenti di architettura e cinematografia, per un ambizioso progetto internazionale

Il Premio Solinas torna nell'isola de La Maddalena, che lo ha visto nascere nel 1985, con un ambizioso progetto internazionale: un centro di alta formazione per il cinema e l’audiovisivo elaborato con l’Università di Sassari in collaborazione con le Università di Cagliari, Tor Vergata di Roma, CINEMED/Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier, l’Istituto italiano di Cultura di Madrid (Festival del Cinema italiano di Madrid).

Nei giorni scorsi è stato organizzato a Sassari un primo laboratorio di co-progettazione a cui hanno partecipato studenti di architettura e cinematografia delle tre università con sceneggiatori, architetti, docenti e finalisti del Premio Solinas. Tra gli ospiti partecipanti 2 stranieri dal festival di Montpellier: l’israeliana Or Sinai, premiata alla Cinéfondation di Cannes 2016 per Anna, e Mounia Akl, regista e sceneggiatrice libanese selezionata alla Cinéfondation di Cannes 2016 con il corto Submarine e a maggio 2017 alla Factory della Quinzaine des Réalisateurs. In questo “Cantiere delle Storie”, che è culminato in una sorta di maratona, un hackathon dell’audiovisivo, sono state elaborate 6 diversi scenari progettuali per un laboratorio che utilizzerà e riqualificherà una serie di spazi dismessi nel territorio dell’arcipelago al largo della Sardegna settentrionale in modo sostenibile, flessibile nei diversi possibili utilizzi e adatto ad ospitare sceneggiatori e autori da tutto il mondo.

Proprio sulla meravigliosa isola de La Maddalena fu istituito nel 1985 il Premio per la migliore sceneggiatura inedita per ricordare dopo la morte prematura tre anni prima di Franco Solinas, autore de La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo e di film di maestri come Roberto Rossellini, Costa Gavras, Joseph Losey, Valerio Zurlini, Francesco Rosi. Il Premio Solinas, dopo trent’anni di attività e 92 film realizzati a partire da sceneggiature premiate (la carriera di Paolo Sorrentino è iniziata nel 1999 con il riconoscimento a L’uomo in più), è oggi promotore di una nuova sfida con il laboratorio “Cantiere delle Storie”. Il sindaco della Maddalena Luca Montella si è detto pronto a sostenere il progetto mentre Gianluca Lioni, portavoce del Ministro per i Beni, le Attività culturali e Turismo Dario Franceschini, ha detto a Sassari che “il Ministero troverà sicuramente la forma per assicurare il giusto sostegno”. Toccherà alla Regione Sardegna decidere sulla disponibilità delle strutture dismesse dallo Stato in uno luoghi più belli e incontaminati delle coste italiane.