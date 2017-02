Première année di Thomas Lilti per Le Pacte

di Fabien Lemercier

03/02/2017 - Si aprono all'EFM le prevendite del nuovo film, che sarà girato in primavera, del regista di Hippocrate e Il medico di campagna

Direzione European Film Market del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017) per la società francese di vendite internazionali Le Pacte, diretta da Jean Labadie. La squadra guidata da Camille Neel vi lancerà in particolare le prevendite di Première année (The Freshmen), quarto lungometraggio di Thomas Lilti, un cineasta che con Hippocrate (rivelazione alla Semaine de la critique cannense 2014 - 950 000 entrate nelle sale francesi e sette nomination ai César 2015 nelle categorie miglior film, regista e sceneggiatura) e Il medico di campagna (1,5 milioni di entrate l’anno scorso in Francia e una nomination al César 2017 del miglior attore) ha dato prova del suo talento nel creare opere popolari su questioni sociali intelligenti che riguardano anche altri paesi.

Première année, le cui riprese cominceranno in primavera, riunirà nel cast Vincent Lacoste (astro nascente del cinema francese dal suo premio Lumières 2010 della miglior promessa per Les Beaux Gosses che gli era valso anche una nomination al César nella stessa categoria; nominato al César 2015 del miglior attore proprio per Hippocrate; recentemente nominato al César 2017 del miglior ruolo secondario per Victoria e apprezzato l’anno scorso anche in Saint Amour ) e William Lebghil (rivelatosi con la serie Soda e ammirato fra gli altri in The Fighters - Addestramento di vita ). La sceneggiatura vede Antoine che sta per cominciare il suo primo anno di studi in medicina... per la terza volta. Benjamin, invece, arriva direttamente dal liceo ed è al suo primo tentativo, ma realizza subito che non sarà una passeggiata di salute. In un ambiente competitivo violento con nottate dedicate a dure revisioni invece di far festa, i due studenti di primo anno dovranno adattarsi e trovare un equilibrio tra la disperazione del presente e le speranze del futuro. Il lungometraggio che dovrebbe essere pronto a fine anno, sarà prodotto da Agnès Vallée e Emmanuel Barraux per 31 Juin Films, partner di Thomas Lilti da Hippocrate.

A Berlino, Le Pacte proietterà al mercato Chez nous di Lucas Belvaux (che ha avuto di recente la sua prima mondiale a Rotterdam e uscirà in Francia il 22 febbraio), Mr & Mrs Adelman di Nicolas Bedos (esce in Francia l’8 marzo), Ouvert la nuit di e con Edouard Baer (nel cast anche Audrey Tautou; nelle sale in Francia dall’11 gennaio), Fleur de Tonnerre di Stéphanie Pillonca (in sala dal 18 gennaio) e Orpheline di Arnaud des Pallières (apprezzato a Toronto e in competizione a San Sebastian - esce in Francia il 29 marzo), e continuerà a negoziare per gli altri titoli della sua line-up, in particolare Le Fils de Jean di Philippe Lioret (valso a Pierre Deladonchamps le nomination al César e al Lumières 2017 del miglior attore).

