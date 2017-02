Lili Fini Zanuck e Passion Pictures insieme per Eric Clapton: A Life in 12 Bars

di Naman Ramachandran

03/02/2017 - Altitude guiderà la distribuzione nel Regno Unito e le vendite internazionali

Lili Fini Zanuck dirigerà Eric Clapton: A Life in 12 Bars, film documentario su una delle leggende della musica. Produce John Battsek della pluripremiata casa di produzione britannica Passion Pictures (Searching for Sugar Man , The Imposter ). Clapton è l’unico ad essere entrato tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame e ha vinto 18 Grammy Award.

Altitude Film Sales gestisce le vendite internazionali e Altitude Film Distribution la distribuzione nel Regno Unito. Le prime immagini saranno mostrate ai compratori all’European Film Market di Berlino.

Zanuck è il produttore premio Oscar di Driving Miss Daisy (1989) e ha anche diretto Rush (1991) e alcuni episodi per la tv di From the Earth to the Moon (1998) e Revelations (2005).

Zanuck ha detto: “La musica di Clapton è la base del nostro film – il suo impegno nel Blues, le sue tradizioni e i suoi creatori, è stato assoluto fin dall’inizio. Ha sempre cercato un modo di dar forma e sviluppare la sua voce artistica, spesso disorientando i fan e i media con improvvisi cambiamenti di direzione musicale, band, canzoni, stile di chitarra, tono e aspetto fisico attraverso varie incarnazioni, da sidemen a leader a operaio della musica".

Battsek ha detto: “Abbiamo un accesso unico al vasto archivio personale di Clapton di video di sue performance, filmati sopra e sotto al palco, foto iconiche, poster di concerti, lettere scritte a mano, disegni e diari personali – elementi che hanno il potere di trasportare il pubblico di ogni epoca, dallo studente ossessivo al collega, verso questa figura trascendente nella storia della musica e uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi".

Il premio BAFTA Chris King (Amy , Senna ) monterà il film.

(Tradotto dall'inglese)