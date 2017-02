Ministero della Cultura e Accademia di Cinema di Spagna: uniti per la distribuzione

di Alfonso Rivera

03/02/2017 - Il ministro Íñigo Méndez de Vigo e la presidentessa Yvonne Blake hanno firmato un accordo di cooperazione tra le loro rispettive istituzioni per la promozione del cinema spagnolo

L'Accademia delle Arti e delle Scienze Cinematografiche di Spagna è stata teatro, lo scorso mercoledì 1 febbraio, della firma di un accordo di cooperazione tra quest'istituzione e il Ministero dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport. I responsabili massimi di entrambe le istituzioni, la presidentessa Yvonne Blake e il ministro Íñigo Méndez de Vigo, hanno firmato l'accordo di quattro anni, rinnovabile fino ad un massimo totale di sei, finalizzato alla promozione -dentro e fuori i nostri confini- del cinema spagnolo.

Quest'accordo prende l'impegno di creare una Commissione di lavoro per la promozione e il sostegno del cinema spagnolo, che analizzerà le misure necessarie per la promozione dell'attività creativa in campo cinematografico e per la distribuzione nazionale ed internazionale di film prodotti in Spagna. Inoltre, questa collaborazione esprime la volontà di progettare e costruire un museo del cinema.

Infine, entrambe le istituzioni svolgeranno attività di formazione, consulenza e supporto, rivolte ai professionisti del settore; e redigeranno studi e relazioni nel campo delle arti visive. L'accordo prevede la partecipazione dell'Accademia del Cinema alle attività e alle iniziative realizzate dalla Filmoteca Española, nel programma di visite e laboratori per bambini e giovani, sia per la scuola dell'obbligo che per la formazione professionale, finalizzati alla formazione attraverso il cinema.

A quest'evento di mercoledì scorso hanno partecipato il Segretario di Stato per la Cultura, Fernando Benzo, il direttore generale dell'Istituto della Cinematografia e delle Arti Audiovisive, Óscar Graefenhain, e il vice presidente dell'Accademia, il regista Mariano Barroso (Hormigas en la boca). Questa collaborazione è stata firmata proprio alla vigilia della consegna dei Goya, i premi dell'Accademia di Cinema Spagnolo (per saperne di più).

