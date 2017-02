El bar di Álex de la Iglesia a Berlino con Film Factory

di Alfonso Rivera

03/02/2017 - L’agenzia di vendite catalana porta all’European Film Market l’ultimo film del prolifico regista basco, che partecipa fuori concorso alla selezione dell’evento tedesco

Film Factory Entertainment, che ha sede a Barcellona, sbarcherà all’European Film Market dell’imminente Berlinale con una buona selezione di film da poco usciti dalla post-produzione, come nel caso del suo piatto forte: El bar , film dal marchio inconfondibile di Álex de la Iglesia; i suoi protagonisti, rinchiusi nel luogo del titolo mentre fuori succedono cose strane, sono Mario Casas, Carmen Machi, Jaime Ordóñez, Terele Pávez e Blanca Suárez, che recitano col regista di Bilbao dopo Mi gran noche .

FFE proporrà un’altra pellicola prodotta da De la Iglesia attraverso la sua compagnia Pokeepsie Films: Pieles, più che sorprendente debutto alla regia dell’attore Eduardo Casanova (25 anni) che parteciperà nella sezione Panorama; un film difficile da catalogare in cui recitano, come in El bar, Secun de la Rosa, Joaquín Climent e Carmen Machi, oltre a Candela Peña, Jon Kortajarena e Carolina Bang, socia e moglie di Álex de la Iglesia.

Un altro grande nome che sarà accompagnato dalla compagnia diretta da Vicente Canales è Agustí Villaronga (Pa negre ), con Incierta gloria, film bellico con elementi romantici e drammatici prodotto, come è usuale nella filmografia del mallorchino, da Massa d’Or, e interpretato da Terele Pávez, Núria Prims, Marcel Borràs e Oriol Pla. Il film uscirà in Spagna a marzo.

Uno dei film più sorprendenti di questo stand sarà The Girl from the Song, diretto in inglese dall’esordiente Sergi Abad e prodotto da Sergi Casamitjana (Toro ) e Marta Rodríguez (Eva ), ambientato nell’allucinante festival musicale americano Burning Man: attori di questo viaggio culturale e sentimentale sono Lewis Reiner, Josephine Berry, Charlotte Atkinson e Charlie MacGechan.

Sarà frenetico anche Plan de fuga, thriller di Iñaki Dorronsoro (La distancia ) che torna a riunire Luis Tosar e Javier Gutiérrez dopo Desconocido - Resa dei conti . Questi due attori fanno anche parte del nutrito cast del film storico 1898. Los últimos de Filipinas , opera prima di Salvador Calvo, che questo sabato, 4 febbraio, concorre a nove premi Goya.

Chiude le offerte di Film Factory E. il successo Contratiempo di Oriol Paulo, che ha incassato in Spagna più di tre milioni di euro, al momento il film spagnolo di maggior incasso nel 2017; la coproduzione tra Francia, Spagna, Argentina e Uruguay El otro hermano (leggi la news), con protagonisti Leonardo Sbaraglia e Ángela Molina; il documentario sull’artista flamenca Sara Baras, All Her Voices, realizzato da Rafa Molés e Pepe Andreu; e il film della Repubblica Dominicana Carpinteros, diretto da José María Cabral, che è passato prima al Sundance.

(Tradotto dallo spagnolo)