I Magritte del Cinema belga consacrano Bouli Lanners e Les Premiers les Derniers

di Aurore Engelen

06/02/2017 - Con 5 premi tra cui Miglior film e Miglior regista, il cineasta fa il pieno ai Magritte con il suo quarto lungometraggio, come già fece nel 2012 con Les Géants

Bouli Lanners si è aggiudicato sabato sera, alla 7a edizione dei Magritte del Cinema belga, le due statuette più ambite di Miglior film e Miglior regista per il suo quarto lungometraggio, Les Premiers les Derniers . Il film è stato anche premiato per la sua scenografia e i costumi, e per il ruolo secondario maschile (David Murgia). Si tratta del terzo Magritte del Miglior film per Versus Production (su 7 edizioni), dopo quelli ricevuti nel 2012 per Les Géants e nel 2013 per A perdre la raison di Joachim Lafosse. I due produttori, Jacques-Henri e Olivier Bronckart, hanno citato sul palco il loro altro film in lizza quest’anno, Dopo l’amore di Joachim Lafosse, nominato quattro volte ma non premiato, malgrado il successo di critica e pubblico.

Ricordiamo che l’annuncio delle candidature di questi 7mi Magritte del Cinema si era caratterizzato per due fatti: l'assenza di nomination per La ragazza senza nome dei fratelli Dardenne e l’ampia rappresentanza di opere prime. Queste ultime hanno ottenuto un buon numero di premi, mettendo in risalto i giovani talenti del cinema belga.

Keeper di Guillaume Senez si è visto assegnare il Magritte della Miglior opera prima e quello della Miglior attrice non protagonista per Catherine Salée, oltre a quello del Miglior montaggio. Dal canto suo, Je me tue à le dire ha ottenuto due statuette importanti: quella del Miglior sceneggiatore per Xavier Seron e quella del Miglior attore per Jean-Jacques Rausin. Da notare che Xavier Seron ha anche ricevuto il Magritte del Miglior cortometraggio di finzione per Le Plombier, co-diretto con Méryl Fortunat-Rossi. Infine, Parasol di Valéry Rosier ha ottenuto il Magritte della Miglior fotografia e della Miglior musica.

Tra le attrici, inatteso ex-aequo tra Astrid Whettnall per La Route d'Istanbul e Virginie Efira per Victoria , mentre tra le promesse, sono state Salomé Richard e Yoann Blanc a ricevere il premio per Baden Baden e Un homme à la mer .

Per la seconda volta, è un film d’animazione ad aggiudicarsi il Magritte del Miglior film straniero in coproduzione, La tartaruga rossa di Michael Dudok de Wit, coprodotto da Belvision. Quanto al Magritte del Miglior film fiammingo, la sorpresa è stata Belgica di Felix Van Groeningen, mentre molti si aspettavano Black di Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Il palmarès:

Miglior Film

Les Premiers les Derniers - Bouli Lanners

Miglior opera prima

Keeper - Guillaume Senez

Miglior regista

Bouli Lanners - Les Premiers les Derniers

Miglior film fiammingo

Belgica - Felix van Groeningen

Miglior film in coproduzione

La tartaruga rossa - Michael Dudok de Wit

Miglior sceneggiatuura originale o adattamento

Xavier Seron - Je me tue à le dire

Miglior attrice (ex-aequo)

Astrid Whettnall - La Route d'Istanbul

Virginie Efira - Victoria

Miglior attore

Jean-Jacques Rausin - Je me tue à le dire

Miglior attrice non protagonista

Catherine Salée - Keeper

Miglior attore non protagonista

David Murgia - Les Premiers les Derniers

Miglior promessa femminile

Salomé Richard - Baden Baden

Miglior promessa maschile

Yoann Blanc - Un homme à la mer

Miglior fotografia

Olivier Boonjing - Parasol

Miglior suono

La tartaruga rossa - Matthieu Michaux

Miglior scenografia

Les Premiers les Derniers - Paul Rouschop

Migliori costumi

Les Premiers les Derniers - Elise Ancion

Miglior musica originale

Parasol - Cyrille de Haes, Manuel Roland

Miglior montaggio

Keeper - Julie Brenta

Miglior cortometraggio d’animazione

Pornography - Eric Ledune

Miglior cortometraggio di finzione

Le Plombier - Méryl Fortunat-Rossi, Xavier Seron

Miglior documentario

En bataille, portrait d’une directrice de prison - Eve Duchemin

(Tradotto dal francese)