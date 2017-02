Alma Cinema all’EFM con Les Confins du monde

di Fabien Lemercier

06/02/2017 - Il nuovo Guillaume Nicloux, riprese a marzo, brilla nella line-up dove si aggiunge Le plongeur con interpreti Roland Moller e Veerle Baetens

Lanciata a maggio 2015 e diretta da Sarah May, la società francese di vendite internazionali Alma Cinéma ingrana la marcia e sbarcherà all'European Film Market del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017) con un’invitante line-up di sei titoli, di cui due in preparazione e due in post-produzione. Come punta di diamante brilla Les Confins du monde (To the Ends of the Earth), 14° lungometraggio dell’originale e talentuoso Guillaume Nicloux (in competizione a Berlino nel 2013 con La religiosa e a Cannes nel 2015 con Valley of Love , apprezzato anche al Forum della Berlinale con L’enlèvement de Michel Houellebecq nel 2014 e The End nel 2016) le cui riprese cominceranno a fine marzo in Vietnam con interpreti Gaspard Ulliel (nominato ai César 2015 e 2017 del miglior attore per Saint Laurent e E’ solo la fine del mondo ), Gérard Depardieu (che ritrova il regista per la terza volta dopo Valley of Love che gli era valso una nomination al César 2016 del miglior attore e The End che è stato nominato nella stessa categoria ai premi Lumières 2017) e Guillaume Gouix (nominato al César 2012 della miglior promessa per Jimmy Rivière e apprezzato la settimana scorsa a Rotterdam in Chez nous ).

Liberamente ispirata al libro Commando Vandenberghe: Le Pirate du Delta di Erwan Bergot, la sceneggiatura scritta da Guillaume Nicloux e Jérôme Beaujour (nominato al César 2009 del miglior adattamento per Deux jours à tuer e già partner del cineasta per La Religieuse) comincia in Indonesia nel 1945. Robert, un giovane militare francese è testimone dell’esecuzione della sua famiglia da parte dei giapponesi. Assetato di vendetta, si arruola nell’esercito francese. Ma l’incontro con una prostituta indocinese ribalterà le sue convinzioni e il suo odio.

Prodotto da Sylvie Pialat e Benoît Quainon per Les Films du Worso, Les Confins du monde sarà girato in Vietnam da fine marzo fino a maggio. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il film sarà distribuito in Francia da Ad Vitam.

Nella line-up di Alma Cinéma arriva un altro film in preparazione: Le plongeur (A Blue Bird in My Heart), primo lungometraggio da regista dello sceneggiatore francese Jérémie Guez, un progetto in lingua inglese che riunisce nel cast il danese Roland Møller (Bodil 2016 del miglior attore per Land Of Mine ) e la belga Veerle Baetens (European Film Award 2013 della miglior attrice per Alabama Monroe ) per la storia di un ex detenuto che aspira a una vita tranquilla dalla quale viene brutalmente strappato quando la figlia della donna che lo ospita è vittima di un’aggressione. La produzione è guidata da Julien Madon (Producer on the Move 2016 - leggi l’intervista) per la struttura parigina A Single Man.

Altra novità nella line-up Alma Cinéma: The Charmer di Milad Alami, un’opera prima in post-produzione prodotta dalla Danimarca (Good Company Films) con la Svezia (Garagefilm International) e la Francia (Vixens), centrata su un giovane e seducente iraniano in cerca di una donna per poter restare legalmente in Danimarca.

Si segnala inoltre in post-produzione il "survival" di zombie canadese Les Affamés (Ravenous) di Robin Aubert (con Marc-André Grondin e Monia Chokri), una prima di mercato per Pris de court di Emmanuelle Cuau (esce in Francia il 29 marzo) e la proiezione di In Between di Maysaloun Hamoud (premiato a San Sebastian e che sarà distribuito in Francia il 29 marzo).

