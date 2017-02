Raúl Arévalo protagonista ai Goya

di Alfonso Rivera

06/02/2017 - L'opera prima Tarde para la ira ha vinto quattro premi maggiori dell’Accademia del Cinema Spagnolo: film, sceneggiatura originale, attore non protagonista (Manolo Solo) e regista esordiente

Madrid ha celebrato la grande festa del cinema, sabato scorso, con la cerimonia di consegna numero 31 dei premi Goya, assegnati dall’Accademia delle Arti e le Scienze Cinematografiche di Spagna. Non ci sono state grandi sorprese considerata la sfilza di premi già ricevuti (leggi la news) da Tarde para la ira : senza dubbio uno degli esordi alla regia più abbaglianti del cinema spagnolo delle ultime stagioni, quello dell’attore Raúl Arévalo, visto in thriller coma La isla mínima e commedie come Primos . La sua opera prima si è aggiudicata quattro statuette: miglior regista esordiente, miglior sceneggiatura (di Arévalo e David Pulido), miglior film (ritirato dalla produttrice Beatriz Bodegas, di La Canica Films) e miglior attore non protagonista Manolo Solo, ribattezzato il Judie Dench spagnolo, poiché come l’attrice britannica che vinse l’Oscar per la sua breve apparizione in Shakespeare in Love, l’interprete di Cadice ha raggiunto la vetta con il suo sorprendente ruolo, breve ma intenso, in Tarde para la ira.

La serata del 4 febbraio è stata all’insegna delle doppiette: non solo Arévalo è salito due volte sul palco, ma anche Emma Suárez (miglior attrice protagonista per Julieta e non protagonista per La próxima piel ) e Alberto Vázquez (miglior film d’animazione – Psiconautas, los niños olvidados , co-diretto con Pedro Rivero – e miglior corto d’animazione: Decorado). E per nove volte è stato fatto il nome di Un monstruo viene a verme dopo l’apertura della busta con il verdetto degli accademici: il film è stato premiato, fra gli altri, per la miglior regia (Juan Antonio Bayona), montaggio, fotografia, suono ed effetti speciali.

Roberto Álamo ha avuto la meglio sul suo più diretto rivale, Eduard Fernández (El hombre de las mil caras ) per il suo rabbioso ruolo in Que Dios nos perdone ; Anna Castillo ha battuto Ruth Díaz (Tarde para la ira) e Belén Cuesta (Kiki, el amor se hace ) come attrice rivelazione in El olivo ; Elle di Paul Verhoeven è stato proclamato miglior film europeo superando Il figlio di Saul ; e la caustica coproduzione ispano-argentina Il cittadino illustre si è imposta sulla premiata e torbida pellicola venezuelana Desde allá come miglior film latinoamericano.

Il palmarés dei Premi Goya 2017:

Miglior film

Tarde para la ira – Raúl Arévalo

Miglior regista

Juan Antonio Bayona – Un monstruo viene a verme

Miglior attrice protagonista

Emma Suárez – Julieta

Miglior attore protagonista

Roberto Álamo – Que Dios nos perdone

Miglior attrice non protagonista

Emma Suárez – La próxima piel

Miglior attore non protagonista

Manolo Solo – Tarde para la ira

Miglior attore rivelazione

Carlos Santos – El hombre de las mil caras

Miglior attrice rivelazione

Anna Castillo – El olivo

Miglior regista esordiente

Raúl Arévalo – Tarde para la ira

Miglior sceneggiatura

Raúl Arévalo e David Pulido – Tarde para la ira

Miglior sceneggiatura adattata

Alberto Rodríguez e Rafael Cobos – El hombre de las mil caras

Miglior musica originale

Un monstruo viene a verme – Fernando Velázquez

Miglior direzione di produzione

Sandra Hermida – Un monstruo viene a verme

Migliori effetti speciali

Félix Bergés e Pau Costa – Un monstruo viene a verme

Miglior suono

Oriol Tarrágo e Peter Glossop – Un monstruo viene a verme

Migliori costumi

Paola Torres – 1898. Los últimos de Filipinas

Miglior canzone originale

Ai, ai, ai – Silvia Pérez Cruz (Cerca de tu casa )

Miglior trucco e parrucco

David Martí e Marese Langan – Un monstruo viene a verme

Miglior direzione artistica

Eugenio Caballero – Un monstruo viene a verme

Miglior direzione della fotografia

Óscar Faura – Un monstruo viene a verme

Miglior montaggio

Bernart Vilaplana e Jaume Martí – Un monstruo viene a verme

Miglior film europeo

Elle – Paul Verhoeven (Francia/Germania/Belgio)

Miglior film d’animazione

Psiconautas. Los niños olvidados – Pedro Rivero e Alberto Vázquez

Miglior film documentario

Frágil equilibrio – Guillermo García López

Miglior film latinoamericano

El ciudadano ilustre – Gastón Duprat e Mariano Cohn (Argentina/Spagna)

Miglior cortometraggio di finzione

Timecode – Juanjo Giménez Peña

Miglior cortometraggio documentario

Cabezas habladoras – Juan Vicente Córdoba

Miglior cortometraggio d’animazione

Decorado – Alberto Vázquez

Goya d’Onore

Ana Belén

(Tradotto dallo spagnolo)