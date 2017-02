6 film di finzione e 4 documentari per la Rete degli Spettatori 2017

di Vittoria Scarpa

06/02/2017 - L’iniziativa, giunta al suo sesto anno, rilancia una selezione di titoli italiani di qualità penalizzati dalla distribuzione, per la loro promozione e diffusione su tutto il territorio nazionale

I giovani e il cinema, oggi, tra Internet, streaming video e piattaforme web per il download. E’ con una riflessione sui profondi cambiamenti in atto nella fruizione di film, e sulla conseguente sofferenza delle sale cinematografiche, che la Rete degli Spettatori ha annunciato, venerdì scorso a Roma, il suo programma di attività per il 2017, a sostegno della diffusione nelle sale del cinema italiano di qualità.

Come ogni anno, una commissione di critici cinematografici ha selezionato una rosa di titoli, tra lungometraggi di finzione e documentari, che l’associazione guidata dal regista Valerio Jalongo sosterrà nel corso dell’anno con la collaborazione di circa 160 sale sparse sul territorio nazionale: una seconda chance per film indipendenti che sono stati già distribuiti, ma per pochi giorni, oppure mai usciti al cinema.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Selezionati per questa sesta edizione della Rete degli Spettatori sono sei film di finzione (tra cui cinque opere prime) e quattro documentari tra quelli presentati nei maggiori festival italiani (Torino, Roma, Venezia) o usciti in sala da giugno a novembre 2016 con meno di 100 copie. I film di finzione sono: Cristian e Palletta contro tutti di Antonio Manzini; I figli della notte di Andrea De Sica; Il più grande sogno di Miche Vannucci; La ragazza del mondo di Marco Danieli; Le ultime cose di Irene Dionisio e Sole, cuore, amore di Daniele Vicari. I documentari da recuperare sono: A pugni chiusi di Pierpaolo De Sanctis; Assalto al cielo di Francesco Munzi; Liberami di Federica Di Giacomo; Naples '44 di Francesco Patierno.

Per avvicinare i giovani al cinema, inoltre, torna per il secondo anno Fuori Orario, un ciclo di proiezioni di film di qualità del presente e del passato rivolto alle scuole superiori, realizzato in collaborazione con Surf Film e Minerva Pictures, per avvicinare criticamente gli studenti all’apprendimento del linguaggio cinematografico e ai grandi capolavori del ‘900. Tra i titoli in programma, La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, La bella gente di Ivano De Matteo, Alì ha gli occhi azzurri e Fiore di Claudio Giovannesi, Dustur di Marco Santarelli.

Per facilitare la diffusione delle opere selezionate e valorizzare l’immagine dei loro autori sia sul web che in sala, c’è infine il progetto Cinelibrary: un archivio formato da video di approfondimento dedicati ai film inseriti nella selezione e da presentare prima del film o durante la navigazione sul sito con notizie, curiosità, aneddoti, informazioni sulle riprese e interviste agli autori.

La Rete degli Spettatori, che spegnendo quest’anno le sue sei candeline festeggia un bilancio, dal 2011 a oggi, di 800 proiezioni, 500 anteprime di opere prime e seconde, 14 festival e rassegne, e 164 sale coinvolte in tutta Italia, è un’iniziativa supportata dalla Direzione generale cinema del Mibact, dalla Siae e dalla Regione Lazio.