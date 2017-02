The Day Will Come fa piazza pulita di Robert danesi

di Jorn Rossing Jensen

06/02/2017 - La Danish Film Academy ha assegnato sei premi al dramma di Jesper W Nielsen su un orfanotrofio dimenticato dal tempo, tra cui Miglior Film Danese e Miglior Sceneggiatura Originale

The Day Will Come del regista danese Jesper W Nielsen - un dramma anni '60 ambientato in un orfanotrofio dimenticato dal tempo, dove due ragazzi vengono derubati della loro vita dalla tirannia letale del preside - ha vinto il primo premio quando la Danish Film Academy ha assegnato i suoi premi cinematografici e televisivi annuali, i Robert, al Tivoli Hotel & Congress Centre di Copenhagen domenica (5 febbraio).

Dopo aver vinto i premi al Miglior Film Danese e alla Miglior Sceneggiatura Originale (per Søren Sveistrup), la produzione Zentropa Entertainments è stata inoltre premiata per Miglior Attore Non Protagonista e Attrice Non Protagonista (Lars Mikkelsen e Sofie Gråbøl), tra gli altri.

Christian Tafdrup è stato premiato come Miglior Regista per Parents , che è inoltre valso a Søren Malling il Premio al Miglior Attore, e ad Anne Østerud e Tanya Fallenius il Premio al Miglior Montaggio.

Il titolo di Cannes di Nicolas Winding Refn The Neon Demon ha aggiunto cinque trofei danesi ai suoi sette riconoscimenti internazionali - il thriller-horror americano ha vinto, tra gli altri, il Premio alla Miglior Fotografia (Natasha Braier) e Miglior Colonna Sonora (Cliff Martinez - proprio come a Cannes).

Di seguito la lista completa dei Premi Robert danesi 2017:

Miglior Film Danese

The Day Will Come – Jesper W Nielsen

Miglior Film per Bambini e Ragazzi

In the Blood – Rasmus Heisterberg

Miglior Regia

Christian Tafdrup – Parents

Miglior Sceneggiatura Originale

Søren Sveistrup – The Day Will Come

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm – La comune

Miglior Attrice

Trine Dyrholm – La comune

Miglior Attore

Søren Malling – Parents

Miglior Attrice Non Protagonista

Sofie Gråbøl – The Day Will Come

Miglior Attore Non Protagonista

Lars Mikkelsen – The Day Will Come

Miglior Scenografia

Sabine Hviid – The Day Will Come

Miglior Fotografia

Natasha Braier – The Neon Demon

Migliori Costumi

Stine Thaning – The Day Will Come

Miglior Trucco

Erin Ayanian Monroe – The Neon Demon

Miglior Montaggio

Anne Østerud, Tanya Fallenius – Parents

Miglior Sonoro

Eddie Simonsen, Anne Jensen – The Neon Demon

Miglior Colonna Sonora

Cliff Martinez – The Neon Demon

Miglior Canzone Originale

“100 Meter Mind Dash” – Darkness Falls, Josephine Philip, Ina Lindgreen, Anders Trentemøller (Shelley )

Migliori Effetti Speciali

Peter Hjorth – The Neon Demon

Miglior Documentario

Who We Were – Sine Skibsholt

Miglior Film Americano

Revenant – Alejandro González Iñárritu

Miglior Film Non Americano

Il figlio di Saul – László Nemes (Ungheria)

Miglior Miniserie TV

Ditte & Louise II – Niclas Bendixen

Miglior Serie TV

Follow the Money – Per Fly

Miglior Attore in una Serie TV

Thomas Bo Larsen – Follow the Money

Miglior Attrice in una Serie TV

Louise Mieritz – Ditte & Louise II

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie TV

Esben Smed – Follow the Money

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie TV

Bodil Jørgensen – The Christmas of Rytteriet

Robert Onorario

Jimmy Leavens (reparto macchina da presa)

Premio IB

Jacob Jarek (produttore)

Borsa di Studio Onoraria Kathrine Windfelds

Mette Heeno (sceneggiatrice)

Premio del Pubblico Blockbuster

One-Two-Three Now! – Barbara Topsøe-Rothenborg

(Tradotto dall'inglese)