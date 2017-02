All’EFM tutte le promesse del cinema italiano

di Camillo De Marco

06/02/2017 - Marco Danieli, Pif, Fabio Mollo, Michele Vannucci, Davide Barletti e Lorenzo Conte, Claudio Giovannesi, sono alcuni tra i giovani autori proposti dai venditori italiani allo European Film Market

E’ Rai Com a guidare il gruppo di società italiane che portano quest’anno allo European Film Market della Berlinale le novità cinematografiche nazionali. L’unità delle vendite internazionali della tv pubblica guidato da Mattia Oddone offre alcuni titoli interessanti di giovani autori come Pierfrancesco Diliberto detto Pif, Fabio Mollo, Davide Barletti e Lorenzo Conte, Claudio Giovannesi. Film di preapertura della Festa di Roma 2016, In guerra per amore di Pif (prodotto da Wildside, con Rai Cinema come l’esordio di Pif La Mafia uccide solo d'estate ) è ambientato in Sicilia durante lo sbarco delle forze alleate nel 1943. Arriva anch’esso dalla Festa di Roma La guerra dei cafoni di Davide Barletti e Lorenzo Conte, documentaristi formatisi nel collettivo Fluid Video Crew. Prodotto da Minimum Fax Media, La Luna e Rai Cinema la storia di adolescenti ambientata nell’assolata Puglia è reduce dal Rotterdam International Film Festival 2017, selezionato in Bright Future.

Molto promettente è Il padre d'Italia, l’opera seconda di Fabio Mollo, che con Il Sud è niente aveva convinto numerosi festival e mercati, tra cui la stessa Berlinale (in Generation) e Toronto IFF (Discovery). Il padre d'Italia, prodotto da Bianca Film, vede protagonisti la stella in ascesa Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot ) e Isabella Ragonese (Sole, cuore, amore ). Luca Marinelli affianca Toni Servillo (La grande bellezza ) in Lasciati andare di Francesco Amato (Cosimo e Nicole ), regista della scuderia Cattleya, che produce il film con Rai Cinema. E’ la storia di uno psicanalista ebreo di pura scuola freudiana, che ha fama, grazie alla sua aria ieratica e distaccata, di generare immediata soggezione nei suoi pazienti. Fiore di Claudio Giovannesi, ambientato in un carcere minorile, arriva dalla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2016, ed ha raccolto consensi in quasi 30 festival in giro per il mondo. Completano il listino di Rai Com La macchinazione di David Grieco, sulla morte di Pier Paolo Pasolini, e l’ultimo film di un regista affermato come Giuseppe Piccioni, Questi giorni , che è stato in concorso alla Mostra di Venezia 2016.

Altrettanto interessante il listino di True Colours, società guidata da Catia Rossi creata da Lucky Red e Indigo Film. Vi troviamo Piuma di Roan Johnson (prodotto da Palomar e Sky Italia) e Il più grande sogno di Michele Vannucci, prodotto da Kino, il primo selezionato all’ultimo festival di Venezia in concorso ufficiale, il secondo in Orizzonti. Fuori Concorso alla Mostra l’opera seconda di Kim Rossi Stuart. Tommaso , anch’essa prodotta da Palomar, mentre proviene dalla Selezione Ufficiale della Festa di Roma il bel documentario di Francesco Patierno Napoli '44 , impreziosito dalla voce narrante dell’attore britannico Benedict Cumberbatch. Qualcosa di nuovo, firmato da Cristina Comencini, da una commedia teatrale della stessa regista, vede confrontarsi due amiche, interpretate da Paola Cortellesi (Gli ultimi saranno ultimi ) e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia ). Chiudono la line up italiana due commedie comiche, L'ora legale del duo Salvatore Ficarra e Valentino Picone e Non c'è più religione di Luca Miniero. Nel listino di True Colours all’EFM anche As duas Irenes del brasiliano Fabio Meira, selezionato in questa edizione della Berlinale, in Generation Kplus.

Intramovies porta al mercato di Berlino 2Night di Ivan Silvestrini (Monolith), prodotto da Controra, con un cast composto dalla sola coppia di attori Matilde Gioli e Matteo Martari, visto in Alice nella Città - Panorama della Festa del Cinema di Roma 2016. Premio del Pubblico al Noir In Festival 2016, Il permesso di Claudio Amendola è la storia di quattro detenuti durante le loro 48 ore di permesso. Premiato ai Venice Days e in altri festival La ragazza del mondo è l’opera prima di un altro giovane autore molto promettente, Marco Danieli.

Adriana Chiesa Enterprises punta su Acqua e zucchero. Carlo di Palma i colori della vita di Fariborz Kamkari, film-documentario sulla vita artistica del grande direttore della fotografia italiano attraverso più di cento film ai quali ha collaborato: dal neorealismo di Visconti, De Sica, Rossellini a Bernardo Bertolucci, dalla commedia all’italiana alla lunga collaborazione con Woody Allen.

Minerva Pictures propone a Berlino l’action Falchi , il nuovo film di Toni D'Angelo (Una notte ), Veleno di Diego Olivares, entrambi prodotti da Bronx Film, e Piccoli Crimini Coniugali di Alex Infascelli, prodotto da Fabula Pictures, con Sergio Castellitto e Margherita Buy.

Fandango Sales si occupa delle vendite di Smetto quando voglio - Masterclass di Sydney Sibilia, seconda parte (appena approdato nelle sale italiane) di una brillante trilogia che si annuncia di successo. Fandango infine ha in listino It's Not the Time of My Life dell’ungherese Szabolcs Hajdu, vincitore dell’ultimo festival di Karlovy Vary.