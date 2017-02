Line-up cinque stelle per Memento

di Fabien Lemercier

07/02/2017 - Un aspirante all’Orso d’Oro, una prima mondiale fuori concorso, due film al Panorama, uno al Forum, e i prossimi Trier e Giannoli

Tra le numerose società francesi di vendite che entreranno in azione giovedì all’European Film Market della 67a Berlinale (dal 9 al 19 febbraio 2017), Memento Films International è in prima linea quest’anno a livello di film selezionati nelle diverse sezioni del festival con cinque titoli in vetrina, di cui un candidato all’Orso d’Oro: il film d’animazione cinese Have A Nice Day di Liu Jian.

La squadra diretta da Emilie Georges negozierà anche per un altro lungometraggio che avrà la sua prima mondiale in selezione ufficiale fuori concorso: la coproduzione franco-belga Sage Femme di Martin Provost (con Catherine Deneuve e Catherine Frot protagoniste - esce in Francia il 22 marzo con Memento).

Tre film della line-up realizzeranno la doppietta Sundance-Berlino dopo aver ricevuto un’ottima accoglienza da parte della critica a Park City. Al Panorama Special saranno proiettati Chiamami col tuo nome dell’italiano Luca Guadagnino (coprodotto dalla struttura parigina La Cinéfacture) e Berlin Syndrome dell’australiana Cate Shortland, mentre la sezione Forum ha selezionato My Happy Family del duo Nana Ekvtimishvili - Simon Gross (coprodotto con la Georgia e la Germania dalla società parigina Arizona Films).

All’EFM, Memento avvierà le prevendite di L'apparition (The Apparition) di Xavier Giannoli (articolo - in fase di riprese con Vincent Lindon protagonista) e proseguirà quelle di tre film in post-produzione che saranno pronti in primavera: l’attesissimo Thelma del norvegese Joachim Trier (news) con un nuovo teaser da scoprire per i compratori, Sweet Country dell’australiano Warwick Thornton (Caméra d’Or a Cannes nel 2009 con Samson & Delilah) che presenta un nuovo promo reel, e Good Time dei fratelli americani Ben e Joshua Safdie. Da notare anche in line-up, il thriller d'azione greco-tedesco Dias del britannico Jonathan English (la cui trama si immerge nel cuore di un reparto di polizia d’élite in moto che lotta contro il crimine ad Atene) le cui riprese cominciano questo mese.

Infine, sul fronte delle proiezioni di mercato organizzate a Berlino da Memento Films International figurano Un profil pour deux (Mr. Stein Goes Online) di Stéphane Robelin (articolo - esce in Francia il 12 aprile via La Belle Company) e Les Derniers Parisiens del duo Hamé - Ekoué (premio FIPRESCI al festival di Torino e che sarà distribuito nelle sale francesi il 22 febbraio da Haut et Court).

